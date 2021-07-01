Анализ доступности и цен видеокарт RTX 2000 и 3000 на Яндекс Маркете в первый день июля
В предыдущей моей статье про анализ доступности видеокарт на AVITO, некоторые пользователи в комментариях писали, что часть объявлений на этой площадке не настоящие. Возможно, я этого отрицать не стану, но проверка тысяч объявлений это большой труд, куда проще посмотреть что сейчас твориться с ценами и доступностью в привычных всем нам интернет-магазинах, где вероятность обмана сведена к нулю. Единственное, что может случиться - это ошибка в прайс-листе продавца, но такая погрешность будет составлять менее 1%, тогда как в случае с АВИТО рассчитывайте как минимум на 20%.
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Наступил Июль. Все продавцы в срочном порядке начали пересматривать свою ценовую политику, работа кипит, менеджеры кипят, не кипит разве что утренний кофе, так, как на него попросту нет свободного времени, нужно перекраивать старые прайсы.
Это время занято подсчетами и калькуляциями будущей прибили и возможными убытками, ведь уже со всех концов интернета только и слышно, что бывшие китайские владельцы крипто-ферм, в срочном порядке сбрасывают сотни тысяч видеокарт на свой рынок. Но волна уже пошла и ее не остановить, скоро «видеокартное» цунами накроет и нас, с головой. Будьте к этому готовы и не поддавайтесь на всеобщую панику. Берегите свои нервы и ногти.
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А пока всех мучает один и тот же вопрос, я в спокойной обстановке решил для Вас сделать анализ доступности и цен видеокарты Nvidia RTX 2000 и 3000 серии на Яндекс маркете. Я надеюсь, упреков в этот раз, от вас не последует. Что-бы сделать более-менее узкий срез, критерии моей выборки будут следующими:
- Конкретный выбор GPU из списка каталога
- 5 производителей – Asus, Gigabyte, MSI, Palit и Zotak чтобы не распылять дисперсию цифр на малодоступные у нас бренды
- Локация – г. Москва, как индикатор тенденций, общего спроса и предложения по стране
- Доступность – «В продаже»
Итак, поехали!
1. RTX 2060 – минимальное предложение 51-55 000 рублей. Максимальное – 80 000 рублей. Общий объем продаж – 16 моделей.
2. RTX 2060 SUPER – минимальное предложение 64 000 рублей. Максимальное – 70 000 рублей. Общий объем продаж – 4 модели.
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3. RTX 2070 – Предложений НЕТ.
4. RTX 2070 Super –минимальное предложение 117 000 рублей. Максимальное – 117 000 рублей. Общий объем продаж – 1 модель.
5. RTX 2080 – Предложений НЕТ.
6. RTX 2080 SUPER – минимальное предложение 146 000 рублей. Максимальное – 146 000 рублей. Общий объем продаж – 1 модель.
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7. RTX 2080 Ti – Предложений НЕТ.
С 2000-й серией не густо, но собственно в магазинах практически ничего и не осталось, ранее все выкупили майнеры. Теперь доступно лишь то, что залежалось на полках по оверпрайсу и это нужно сейчас в спешке продать, ибо потом - будет поздно. Единственная ремарка - это хорошее наличие моделей RTX 2060, но вот цена у неё практически такая же, как и у RTX 2060 Super. Поэтому ждем дальше.
Переходим к актуальному поколению видеокарт RTX 3000-й серии:
1. RTX 3060 – минимальное предложение 61 000 рублей. Максимальное – 125 000 рублей. Общий объем продаж – 21 модель.
2. RTX 3060 SUPER– минимальное предложение 67 000 рублей. Максимальное – 120 000 рублей. Общий объем продаж – 8 моделей.
3. RTX 3070 – минимальное предложение 103 000 рублей. Максимальное – 163 000 рублей. Общий объем продаж – 25 моделей.
4. RTX 3070 Ti – минимальное предложение 92 000 рублей. Максимальное – 153 000 рублей. Общий объем продаж – 10 моделей.
5. RTX 3080 – минимальное предложение 160 000 рублей. Максимальное – 299 000 рублей. Общий объем продаж – 25 моделей.
6. RTX 3080 Ti – минимальное предложение 163 000 рублей. Максимальное – 258 000 рублей. Общий объем продаж – 10 моделей.
7. RTX 3090 – минимальное предложение 203 000 рублей. Максимальное – 386 000 рублей. Общий объем продаж – 17 моделей.
Уже веселее, но до рекомендованных цен еще далеко.
Для большей наглядности я построил итоговый график и оставлю график цен с AVITO для состоятельного сравнения, особенно интересные максимальные цены, которые показывают динамику «жадности» местных предпринимателей.
График доступности и цен на AVITO из предыдущей статьи.
Каков общий вывод – он прост, прока все ещё ждем! Но судя по ценам, они реально пошли вниз. В магазинах уже цены в ряде случаев ниже, чем на Авито. И это только начало. Пока еще минимальная и максимальная цены отличаются около 2-х раз. Естественно, такое положение дел не нормально для здорового рынка, но за пару недель ситуация должна выровняться и прийти к разбежке в 20%. Поэтому пока этого не наступило, копим деньги, ждем, смотрим в окно, ведь там всё еще лето!
Теплого всем лета и Будьте здоровы!
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