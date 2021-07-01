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В предыдущей моей статье про анализ доступности видеокарт на AVITO, некоторые пользователи в комментариях писали, что часть объявлений на этой площадке не настоящие. Возможно, я этого отрицать не стану, но проверка тысяч объявлений это большой труд, куда проще посмотреть что сейчас твориться с ценами и доступностью в привычных всем нам интернет-магазинах, где вероятность обмана сведена к нулю. Единственное, что может случиться - это ошибка в прайс-листе продавца, но такая погрешность будет составлять менее 1%, тогда как в случае с АВИТО рассчитывайте как минимум на 20%.

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Наступил Июль. Все продавцы в срочном порядке начали пересматривать свою ценовую политику, работа кипит, менеджеры кипят, не кипит разве что утренний кофе, так, как на него попросту нет свободного времени, нужно перекраивать старые прайсы.

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 Zotac 3070 Ti дешевле 100 тр <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Это время занято подсчетами и калькуляциями будущей прибили и возможными убытками, ведь уже со всех концов интернета только и слышно, что бывшие китайские владельцы крипто-ферм, в срочном порядке сбрасывают сотни тысяч видеокарт на свой рынок. Но волна уже пошла и ее не остановить, скоро «видеокартное» цунами накроет и нас, с головой. Будьте к этому готовы и не поддавайтесь на всеобщую панику. Берегите свои нервы и ногти.

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А пока всех мучает один и тот же вопрос, я в спокойной обстановке решил для Вас сделать анализ доступности и цен видеокарты Nvidia RTX 2000 и 3000 серии на Яндекс маркете. Я надеюсь, упреков в этот раз, от вас не последует. Что-бы сделать более-менее узкий срез, критерии моей выборки будут следующими:

Конкретный выбор GPU из списка каталога

5 производителей – Asus, Gigabyte, MSI, Palit и Zotak чтобы не распылять дисперсию цифр на малодоступные у нас бренды

Локация – г. Москва, как индикатор тенденций, общего спроса и предложения по стране

Доступность – «В продаже»

Итак, поехали!

1. RTX 2060 – минимальное предложение 51-55 000 рублей. Максимальное – 80 000 рублей. Общий объем продаж – 16 моделей.

2. RTX 2060 SUPER – минимальное предложение 64 000 рублей. Максимальное – 70 000 рублей. Общий объем продаж – 4 модели.

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3. RTX 2070 – Предложений НЕТ.

4. RTX 2070 Super –минимальное предложение 117 000 рублей. Максимальное – 117 000 рублей. Общий объем продаж – 1 модель.

5. RTX 2080 – Предложений НЕТ.

6. RTX 2080 SUPER – минимальное предложение 146 000 рублей. Максимальное – 146 000 рублей. Общий объем продаж – 1 модель.

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7. RTX 2080 Ti – Предложений НЕТ.

С 2000-й серией не густо, но собственно в магазинах практически ничего и не осталось, ранее все выкупили майнеры. Теперь доступно лишь то, что залежалось на полках по оверпрайсу и это нужно сейчас в спешке продать, ибо потом - будет поздно. Единственная ремарка - это хорошее наличие моделей RTX 2060, но вот цена у неё практически такая же, как и у RTX 2060 Super. Поэтому ждем дальше.

Переходим к актуальному поколению видеокарт RTX 3000-й серии:

1. RTX 3060 – минимальное предложение 61 000 рублей. Максимальное – 125 000 рублей. Общий объем продаж – 21 модель.

2. RTX 3060 SUPER– минимальное предложение 67 000 рублей. Максимальное – 120 000 рублей. Общий объем продаж – 8 моделей.

3. RTX 3070 – минимальное предложение 103 000 рублей. Максимальное – 163 000 рублей. Общий объем продаж – 25 моделей.

4. RTX 3070 Ti – минимальное предложение 92 000 рублей. Максимальное – 153 000 рублей. Общий объем продаж – 10 моделей.

5. RTX 3080 – минимальное предложение 160 000 рублей. Максимальное – 299 000 рублей. Общий объем продаж – 25 моделей.

6. RTX 3080 Ti – минимальное предложение 163 000 рублей. Максимальное – 258 000 рублей. Общий объем продаж – 10 моделей.

7. RTX 3090 – минимальное предложение 203 000 рублей. Максимальное – 386 000 рублей. Общий объем продаж – 17 моделей.

Уже веселее, но до рекомендованных цен еще далеко.

Для большей наглядности я построил итоговый график и оставлю график цен с AVITO для состоятельного сравнения, особенно интересные максимальные цены, которые показывают динамику «жадности» местных предпринимателей.

График доступности и цен на AVITO из предыдущей статьи.

Каков общий вывод – он прост, прока все ещё ждем! Но судя по ценам, они реально пошли вниз. В магазинах уже цены в ряде случаев ниже, чем на Авито. И это только начало. Пока еще минимальная и максимальная цены отличаются около 2-х раз. Естественно, такое положение дел не нормально для здорового рынка, но за пару недель ситуация должна выровняться и прийти к разбежке в 20%. Поэтому пока этого не наступило, копим деньги, ждем, смотрим в окно, ведь там всё еще лето!

Теплого всем лета и Будьте здоровы!