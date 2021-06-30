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Майнинг, Bitcoin, Ethereum, кризис и как следствие дефицит видеокарт. От всего этого Мы все устали! Устали ждать, пока на полках магазинов появятся видеокарты по рекомендованным ценам, которые озвучил лично сам Дженсен Хуанг, президент компании Nvidia на своей кухне. Эту кухню, думаю, запомнили многие, особенно духовку, из которой он с лёгкостью вынимал свежевыпеченные продукты – видеокарты RTX 3000-й серии. Хотя, надо отметить, там же и предыдущая 2000-я серия готовилась хорошо.

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Но, как гласит народная мудрость: «И я там был, мед, пиво пил, по губам текло, да в рот не попало». Так и с видеокартами, анонс прошел уже давно, а в наличие их нет, либо есть, но с накруткой +300%. Каждый геймер задавал себе данный вопрос: брать или не брать? Хорошо если финансы позволяют, но боюсь предположить, что в 98% это не так. Поэтому особо жаждущие все же приобрели видеокарты по завышенным ценам, а остальные затянули пояса потуже и принялись ждать.

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Вот это у нас всех получается очень хорошо, еще пару лет назад Intel уже приучила нас всех заниматься этим постыдным делом. То дефицит полупроводников, то наводнение, то нехватка воды, то не налаженность 10 нм техпроцесса, список можно продолжать дальше. Все это причины дефицита, а тут еще и майнеры-шахтеры! Когда все это кончится? Этим вопросом задаются многие, даже производители самих видеокарт, так, как им самим уже надоела такая ситуация.

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Сейчас, ситуация немного повернулась к геймерам лицом, а к шахтерам задом, но речь не идет об избушке на курьих ножках, из всем знакомой сказки, здесь уже не до шуток. Все хотят играть и с комфортом, а вся эта ситуация довела жаждущих до того, что при необходимости смены видеокарты проще купить целиком системный блок, нежели найти в продаже эту видеокарту. Bitcoin идет медленно ко дну и тянет за собой Ethereum, и остальные сказочные валюты, как Титаник в одноименном кино Джеймса Кэмерона. Но с Титаником ситуация ясна – он в итоге затонул, переломавшись пополам, а вот что будет с криптовалютами не до конца ясно.

Что бы понять, что же происходит, я решил провести эксперимент. О нем я вам и расскажу в данной статье. Суть эксперимента - сделать сейчас замеры доступности и стоимости видеокарт на AVITO, ведь именно туда в первую очередь устремляются «предприниматели», чтобы немного так заработать.

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Я проведу исследование, посмотрю, что по чем, а затем через месяц другой мы еще раз вместе посмотрим, что из этого всего получилось и есть ли положительная для нас динамика. Хочется верить, что история с Титаником повториться и мы все будем лицезреть божественные лучи на своих мониторах. Я надеюсь, новым монитором вы уже обзавелись? Я как-то писал об этом еще в апреле. Кто-то, кстати, обновил свой монитор и ни разу об этом не пожалел.

(А вы помните эти цены? а они были реальностью в июле 2019-го …)

Итак, поехали. Начнем с первой волны видеокарт серии RTX. Кто сразу перескочил сюда, напишу, что далее будет проводиться анализ количества и стоимости видеокарт RTX на AVITO. Критерии поиска следующие: 1. Устанавливаем название модели только в названии объявления, этим-самым мы отбросим весь сборный мусор.

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2. Выставим минимальную стоимость на уровне адекватной в наше время от 30 000 руб. чтобы отсечь откровенный бред и видеокарты в неисправном состоянии.

3. Задаем верхнюю планку стоимости +200% чтобы убрать предложения нескольких видеокарт и готовых ферм. Таким образом, наш отбор претендует быть объективным с вероятностью более 78-80% . Конечные цифры все скажут за себя.

1. RTX 2060 – минимальное предложение 38 000 рублей. Максимальное – 70 000 рублей. Общий объем продаж – 1056 шт.

2. RTX 2060 Super - минимальное предложение 70 000 рублей. Максимальное – 110 000 рублей. Общий объем продаж – 262 шт.

3. RTX 2070 - минимальное предложение 38-40 000 рублей. И до – 120 000 рублей за версию 2070 Super. Общий объем продаж – 559 шт.

4. RTX 2080 - минимальное предложение 40-42 000 рублей. И до – 189 000 рублей за версию 2080 Ti. Общий объем продаж – 434 шт.

(А когда-то и это была реальность)

Далее переходим к новенькой 3000-й серии видеокарт.

1. RTX 3060 - минимальное предложение 40-45 000 рублей. И до – 200 000 рублей за версию RTX 3060 Ti. Общий объем продаж – 1412 шт.

2. RTX 3070 - минимальное предложение 40-50 000 рублей. И до – 265 000. Версия RTX 3070 Ti отсутствовала на момент поиска. Общий объем продаж – 1825 шт.

3. RTX 3080 минимальное предложение 75-85 000 рублей. И до – 300 000. Общий объем продаж – 1069 шт.

4. RTX 3080 Ti минимальное предложение 135-140 000 рублей. И до – 299 000. Общий объем продаж – 327 шт.

5. RTX 3090 минимальное предложение 200 000 рублей. И до – 885 000. Общий объем продаж – 336 шт.

Для большей наглядности я построил итоговый график:

Каков общий вывод – он прост, прока ждем. Покупать видеокарту пока я не рекомендую, в первой половине сентября уже будет отчётливо видно, куда приведут нас финальные цены.

Ну а пока все ждут победы здравого смысла над майнингом и доступности видеокарт по рекомендованным ценам, посмотрите за окно, там лето!

Теплого всем лета и Будьте здоровы! По данной теме встретимся здесь через пару месяцев.