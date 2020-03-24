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Выбираем игровой монитор правильно: диагональ, типы матриц, частота обновления

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Многие пользователи к выбору монитора относятся крайне безответственно, уделяя основное внимание и бюджет лишь самому компьютеру. Это странно, ведь качественные игровые девайсы, включая монитор, делают игровой процесс значительно комфортнее, а порой и эффективнее. В данном материале мы разберем многие важные аспекты игровых мониторов и постараемся помочь вам в правильном выборе.

Чем отличается игровой монитор от офисного?

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У обоих типов мониторов главная цель одна – вывод изображения, создаваемого графическим чипом. Разница же кроется в скорости вывода кадров, а также в их качестве и количестве. В отличие от офисных, игровые мониторы имеют значительно меньшее время отклика и более высокую частоту обновления кадра. В связи с этим смена изображений происходит несколько быстрее, что создает преимущество в скорости и плавности.

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В то же время, любая игровая периферия не дает явных преимуществ перед другими игроками. Подобные девайсы лишь создают более комфортные условия, чтобы сделать ваш игровой процесс более приятным, и лишь от части более эффективным.

Какая диагональ, разрешение и соотношение сторон дисплея являются оптимальными?

В настоящее время игровые мониторы доступны с диагональю от 21 до 27 дюймов. Объективно лучшего размера матрицы нет – все субъективно. Самым популярным выбором как среди обычных пользователей, так и профессиональных игроков является диагональ размером 24 дюйма. Разрешение монитора должно быть не ниже 1920х1080 пикселей – именно такой показатель будет оптимальным и самым доступным. Также на рынке доступны модели с Quad HD и даже Ultra HD разрешением, однако вы должны помнить, что с ростом разрешения повышается и нагрузка на компьютер.

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Самое популярное и универсальное соотношение сторон – 16:9. Оно подойдет как для игр, так и серфинга в интернете. Чего не скажешь об UltraWide мониторах с соотношением сторон от 21:9. Ультраширокие мониторы отлично подойдут для игр, так как они значительно увеличивают угол обзора в играх. Однако любой другой сценарий использования окажется очень неудобным из-за низкой высоты дисплея или больших бесполезных рамок по бокам. Выбор формата дисплея зависит только от собственных предпочтений. Помните, что UltraWide мониторы при одинаковой диагонали дисплея значительно длиннее стандартных 16:9 вариантов.

Частота обновления кадра в игровом мониторе

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Частота обновления кадра – важнейший параметр в выборе игрового монитора. Она отображает максимально возможное количество изменений изображения в секунду. Офисные мониторы имеют частоту обновления от 60 до 75 герц. С таким показателем вы не заметите визуальных отличий между 80 и 150 FPS, так как монитор физически не способен вывести больше 60 или 75 изображений за секунду. Более того, если показатели кадров в секунду значительно превосходят частоту обновления экрана, могут наблюдаться и визуальные разрывы кадров. Происходит это из-за того, что монитор начинает выводить следующий кадр еще до того как закончился предыдущий.

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Игровые матрицы имеют частоту обновления от 120 до 240 герц. В таком случае за секунду вы видите уже не стандартные 60 кадров, а все 120, 144 или 240 кадров. Изображение на игровом мониторе обновляется быстрее и ощутимо плавнее, что положительно сказывается на качестве и уровне игры.

Преимущества игрового монитора раскрываются только в том случае, если ваш компьютер способен стабильно выдавать необходимое количество кадров в секунду – показатель FPS в играх должен быть не ниже частоты обновления кадра у монитора.

Каким должно быть время отклика в игровом мониторе?

Время отклика – время, необходимое пикселю для смены цвета. Данный параметр также очень важен в выборе монитора. Большинству обычных мониторов требуется от 5 миллисекунд для перехода к новому цвету. Данный показатель является приемлемым, однако в самых динамичных играх вы можете заметить размытость изображения.


Пикселям во многих игровых мониторах для смены цвета требуется лишь 1 миллисекунда, из-за чего любые задержки в прорисовке динамических объектов сводятся к минимуму. Но желающим приобрести монитор с минимальными задержками придется пойти на компромисс – зачастую время отклика напрямую зависит от используемого типа матрицы.

Как выбрать тип матрицы и покрытия?

На данный момент в игровых мониторах используются три типа матриц: TN, MVA/VA или IPS. Самым лучшим выбором исключительно для игр является TN-матрица. Она имеет самое минимальное время отклика – 1 миллисекунда, способна работать на частоте обновления кадра свыше 200 герц и достаточно дешево обходится в производстве, что сказывается на конечной стоимости. Минусами данной матрицы являются низкая яркость и посредственная цветопередача. Данный тип подойдет только активным геймерам или профессиональным игрокам.

Следующий тип – MVA или VA, является промежуточным решением между TN и IPS. В сравнение с TN, данные матрицы обладают отличными углами обзора и качественной цветопередачей. Время отклика также выше – от 4 миллисекунд. Это может негативно сказаться на играх с очень динамичным геймплеем. Стоимость MVA/VA несколько выше, однако все еще дешевле IPS. Такие матрицы подойдут пользователям, использующих компьютер не только для игр, но и для работы или просмотра контента.

IPS является самым лучшим и весьма дорогим вариантом. Данные матрицы обладают идеальной цветопередачей, что позволит комфортно работать с обработкой изображений даже на игровом мониторе. Кроме того, IPS имеет самые высокие показатели контрастности, углов обзора и яркости среди остальных конкурентов. Из минусов можно выделить время отклика – 4-5 миллисекунд, а также самую высокую стоимость. Если вы рассматриваете покупку игрового монитора в качестве основного и планируете использовать компьютер не только в играх – стоит обратить внимание в первую очередь к IPS-матрицам.

Также существует два вида покрытия матрицы: матовое и глянцевое. Первый вариант наделен антибликовым покрытием, что избавляет от солнечных лучей, попадаемых на дисплей в светлое время суток. Второй вариант отлично передает яркие и насыщенные цвета. Таким образом, к выбору покрытия стоит подходить заранее, определившись с местом расположения монитора.

Заключение

По статистике, пользователи покупают мониторы раз в 6-7 лет, потому к выбору нового девайса стоит отнестись крайне ответственно. От вашего выбора будет зависеть дальнейший опыт взаимодействия с компьютером и ваше здоровье. Надеемся, данный материал поможет вам сделать правильный выбор.

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Ну, так это элита TN. У самого давно уже PG278Q + 3д очки. До сих пор не на что лучше поменять.
Выбираем игровой монитор правильно: диагональ, типы матриц, частота обновления
warmuza
20:36
Аналогия в корне неверна. Спидранер перед забегом на 1,5 часа сперва проводит в игре много десятков.
Спидраннеры уже «пробежали» DOOM Eternal за полтора часа
Varg
20:35
И правда, и нет. * Хороших ТН не бывает. * Плохие IPS бывают и таковых большинство. * Яркость не зависит от типа матрицы. Только контрастность. * VA - ни фига не промежуточное решение. В 100% топ...
Выбираем игровой монитор правильно: диагональ, типы матриц, частота обновления
Saint_Diver
20:35
Осетра урежьте
Выбираем игровой монитор правильно: диагональ, типы матриц, частота обновления
warmuza
20:35
А зачем исправлять? Кому это не надо - он и не будет таким заниматься. А тут дополнительный интерес к игре.
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