Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Как правильно топить печку - подробный гайд с разгоном

В мире происходит энергокризис, и электричество может исчезнуть в любое время, что может привести к отключению всех электрических нагревателей. Я расскажу, как выжить в случае краха электроэнергии.
[ ] для раздела Блоги
5
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Всем привет. В мире очень нестабильно и нужно уметь выживать без электричества и прочих благ общества. В этой статье я вам расскажу, как правильно и эффективно затопить печь. Итак, приступим, чтобы не заниматься пустословием, в печи очень много золы и нужно её обязательно почистить:

реклама


Для очистки печи нам понадобится железное ведро и совок:
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming


реклама

 После того как мы качественно почистили печку, теперь нужно выбрать золу с поддувала:

Вот так выглядит чистая печь, которая готова к своему функционалу:

Золу, которую мы собрали в ведро, обязательно выносим и высыпаем под помидоры:Теперь нам нужно подготовить небольшое количество дров, ведь наша цель - затопить печку, А если дрова будут большие, то это будет затруднительно. Щепочку размером 8 см тоже приготавливаем. Она нам понадобится, чтобы легче было затопить печь:

Щепочку кладём горизонтально. Это мы делаем для того, чтобы поток воздуха был под дровами, так как это очень важно для розжига: Кладём три палочки на щепочку:Теперь в качестве "разгона" нам понадобится любая отработка. Её без проблем вам дадут в сервисе СТО или где меняют масло в двигателях автомобилей : Немножко льём масла на дрова:Теперь делаем пирамидку из дров, и ещё немного поливаем маслом:Настало время зажигать. Для этого нам понадобится любая бумага из газеты или журнала. Сворачиваем в рулон:Поджигаем масло. Так как отработка очень медленно горит, придется держать горящую бумагу у масла около 30-ти секунд:Как масло загорелось, бросаем бумажку в печку:

реклама

Теперь закрываем дверцу и ждём пока огонь нормально разгорится:Через некоторые время открываем дверь совком, и видим, что дрова горят хорошо:

Теперь ждём, пока прогорят мелкие дрова, и тогда уже подкладываем крупными поленья:Готово. Теперь в вашем доме будет всегда тепло. Я надеюсь, эта статья была для вас полезна, и эти навыки вам пригодятся в жизни.

Берегите себя и всем пока!

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

выживание выживание при ядерном ударе печка на дровах
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
61
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
62
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
33
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
34
Главные игры января 2023 года
13
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
7
Обзор саундбара Hisense HS312
10
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
21
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
14
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
9

Интересные материалы

Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
13 января 2023 62
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
17 января 2023 61
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
9 января 2023 34
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
11 января 2023 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Евгений Пригожин ответил, почему Вагнер является самой результативной ЧВК
31
Илон Маск заявил, что на Twitter работают 2300 сотрудников и тысячи подрядчиков
+
Белорусский "Горизонт" представил полупрозрачный телевизор с коммерческой стоимостью
10
Хваленый танк Abrams нелепо забуксовал в снегу на секретных испытаниях в Восточной Европе (видео)
21
Несмотря на «потолок цен» на российскую нефть, цены на американских заправках продолжают расти
13
В России наладили серийный выпуск уникальной газовой турбины на 110 МВт – Siemens уже не актуальна
12
Intel не рассматривала возможность расширения производственных мощностей в Китае
+
Власти Нидерландов не смогут избежать дальнейших ограничений на экспорт продукции ASML в Китай
1
21.01.2023 новолуние будет самым близким к Земле за более чем 1000 лет
+
После демонстраций с российскими флагами Буркина-Фасо выдворяет французские войска
3
Авторы Red Dead Redemption 2 наградили одного из своих фанатов за напоминание о проблеме
1
Покупатели дорогих материнских плат Z790 сталкиваются с проблемами интернет соединения
5
В продаже появились угловые адаптеры 12VHPWR для видеокарт NVIDIA RTX 4000
17
61 видеокарта AMD Radeon RX 6900 ХТ сгорела по вине майнера – геймеры могут остаться без компенсации
11
Steam Deck протестировали в новых играх — чувствуется нехватка производительности процессора
4
Стараниями Роскомнадзора Телеграм объявлен иностранным мессенджером, чем это грозит
3
Первый малый модульный ядерный реактор прошёл сертификацию
8
Подписка на Twitter без рекламы для пользователей будет скоро запущена, как обещает Илон Маск
+
Ветеран военной разведки раскрыл секреты успеха ЧВК «Вагнер» на поле боя
3
Блогер назвал цену в 500 долларов за современный аналог 3070 войной против потребителя
14

Популярные статьи

В США объяснили, почему Украине не нужны американские и немецкие танки M1 Abrams и Leopard-2
23
Перспективы Challenger 2 в СВО, пробьет ли его броню Т-90 или британец станет гегемоном на поле боя
129
Почему новый стратегический ракетоносец АПЛ Columbia так тревожит Пентагон
5
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Январь)
2
Радиаторы, которые нам запомнились - для видеокарт и процессоров
53
Небольшой обзор туалетной бумаги ECO-nomi произведенной в Грузии
109
Тесты не тесты или о чем молчат техноблогеры
74
Выбираем смартфон под любой кошелек в 2023 году
7
Мощь процессора M2 - не так уж и сильна
12
Может ли человек увидеть один фотон
3

Сейчас обсуждают

AntiKakol
19:38
ВСУшник рассказывает о том, что во время похорон его "побратима" в Львовской области сотрудники военкомата остановили похоронную процессию и начали раздачу повесток её участникам. t.me/ChDambiev/21867
В Госдуме предложили убрать «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы
Вежливый Bradley_
19:38
Марокко отправило в Украину около 20 танков Т-72Б, - СМИ
В чем слабость и сила дальнобойного снаряда GLSDB, который США передали Украине
Уцы
19:38
Ужас что на Украине творится, Я уже устал видео смотреть про могилизацию. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
В Госдуме предложили убрать «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы
Валерий Муравицкий
19:38
наверное ты прав, а возможно я тоже был прав 1год назад говоря, что будущее майнинга-за асиками, видеокарты не предназначены для этого,но при высоких курсах криптовалюты они способны будут, что то до...
Майнинг на видеокартах остаётся убыточным – GeForce RTX 4070 Ti окупится через 36 лет
AntiKakol
19:36
Кто был этот Солженицкер? Да обычный лагерный стукачок, которому нет и не может быть веры.
В Госдуме предложили убрать «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы
Вежливый Bradley_
19:36
вот же тупой дaлбаеб. почему то считает что в совке все на печи сидели а московиты строили. так я тебя дaлбаеба удивлю. нефть и газ за счет которых раха еще трепыхается разрабатывали украинцы. потому ...
В Госдуме предложили убрать «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы
Вежливый Bradley_
19:33
потому что была нежизнеспособна. кроме рабсии ни одна страна обратно в совок попасть не мечтает. даже беларашка отбрыкивается. а с рахой то понятно. тупо весь соцлагерь мааскву кормил. да и не страна ...
В Госдуме предложили убрать «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы
AntiKakol
19:33
За последние несколько дней украинский сегмент интернета наполнился новыми видео с принудительной мобилизацией мужчин прямо на лицах городов и деревень, порой с применением физической силы. Ранее масс...
В чем слабость и сила дальнобойного снаряда GLSDB, который США передали Украине
FelsheR-BAN100559
19:31
Лично тебе предложил?))
В Госдуме предложили убрать «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы
-=metallist=-
19:30
А что там на Украине наладили?
В России наладили серийный выпуск уникальной газовой турбины на 110 МВт – Siemens уже не актуальна
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем