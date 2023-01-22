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Всем привет. В мире очень нестабильно и нужно уметь выживать без электричества и прочих благ общества. В этой статье я вам расскажу, как правильно и эффективно затопить печь. Итак, приступим, чтобы не заниматься пустословием, в печи очень много золы и нужно её обязательно почистить:

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Для очистки печи нам понадобится железное ведро и совок:





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После того как мы качественно почистили печку, теперь нужно выбрать золу с поддувала:

Вот так выглядит чистая печь, которая готова к своему функционалу:

Золу, которую мы собрали в ведро, обязательно выносим и высыпаем под помидоры: Теперь нам нужно подготовить небольшое количество дров, ведь наша цель - затопить печку, А если дрова будут большие, то это будет затруднительно. Щепочку размером 8 см тоже приготавливаем. Она нам понадобится, чтобы легче было затопить печь:



Щепочку кладём горизонтально. Это мы делаем для того, чтобы поток воздуха был под дровами, так как это очень важно для розжига: Кладём три палочки на щепочку: Теперь в качестве "разгона" нам понадобится любая отработка. Её без проблем вам дадут в сервисе СТО или где меняют масло в двигателях автомобилей : Немножко льём масла на дрова: Теперь делаем пирамидку из дров, и ещё немного поливаем маслом: Настало время зажигать. Для этого нам понадобится любая бумага из газеты или журнала. Сворачиваем в рулон: Поджигаем масло. Так как отработка очень медленно горит, придется держать горящую бумагу у масла около 30-ти секунд: Как масло загорелось, бросаем бумажку в печку:

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Теперь закрываем дверцу и ждём пока огонь нормально разгорится: Через некоторые время открываем дверь совком, и видим, что дрова горят хорошо:

Теперь ждём, пока прогорят мелкие дрова, и тогда уже подкладываем крупными поленья: Готово. Теперь в вашем доме будет всегда тепло. Я надеюсь, эта статья была для вас полезна, и эти навыки вам пригодятся в жизни.

Берегите себя и всем пока!