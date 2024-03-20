Крупнейший праздник стартап-экосистемы начался в Индии
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Мероприятие стартовало в Бхарат Мандапаме и продлится три дня. В инаугурационной речи была подчеркнута важность стартапов для индийской экономики. Первый день мероприятия был наполнен различными мероприятиями и сессиями, включая AI + SaaS, D2C/потребительские бренды, агротехнологии, финтех, глубокие технологии, биотехнологии и фармацевтику, инкубаторы, климат, киберспорт и B2B-производство. Все они проходили в десяти павильонах. Об этом сообщает мультимедийное информационное агентство ANI, партнер медиа сети TV BRICS.
В павильоне «Климат» проходили встречи, программные выступления и выставки. Участники подчеркнули важность доступной, недорогой и устойчивой энергии. Участники дискуссии поделились своими мыслями о ведущей роли корпораций в обеспечении устойчивого развития. В мероприятии принимают участие стартапы, известные личности, генеральные директора крупных компаний и другие.
Фото: iStock.
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