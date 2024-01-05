Управление дорог и транспорта Дубая (RTA) построит 762 остановки общественного транспорта в основных районах эмирата. Согласно проекту, все эти остановки должны быть готовы к 2025 году. В настоящее время RTA рассматривает возможность использования 3D-печати для строительства некоторых остановок в рамках пилотных исследований.

Агентство разделило автобусные остановки на четыре категории в зависимости от количества пассажиров, пользующихся ими ежедневно: основные (более 750 пассажиров), малые (от 250 до 750 пассажиров), крупные (от 100 до 250 пассажиров) и станции посадки/высадки (обслуживают до 100 пассажиров ежедневно). Основные остановки будут кондиционированы.



Председатель Совета исполнительных директоров RTA Маттар Аль Тайер подчеркнул, что введение новых остановок является важным шагом на пути к повышению мобильности и увеличению количества пользователей общественного транспорта в городе, и ведомство продолжит работу в этом направлении для дальнейшего совершенствования системы общественного транспорта.