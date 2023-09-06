Согласно официальным источникам, круизный лайнер, работающий на электрических батареях, должен дебютировать на реке Хуанпу в Шанхае в конце этого года. По словам Тянь Е, ответственного за систему аккумуляторного питания судна, 150-местное судно производит нулевые выбросы, отличается низким уровнем шума и не загрязняет окружающую среду. Система была независимо исследована и разработана Шанхайским научно-исследовательским институтом морского оборудования Китайской государственной судостроительной корпорации.

Shanghai Jiushi был передан своему оператору ранее в августе и проходит оснащение и лицензирование перед вводом в эксплуатацию в конце этого года. Более 50 экскурсионных судов курсируют по Хуанпу в Шанхае, большинство из которых - суда, работающие на обычном топливе. Согласно отчету China Ship News, если бы все они работали на новых источниках энергии, выбросы углекислого газа сократились бы на тысячи или даже десятки тысяч метрических тонн в год.

Тянь сказал, что такие проекты, как Shanghai Jiushi, соответствуют национальным целям по сокращению выбросов углекислого газа и нейтралитету, а также цели Шанхая по развитию своей береговой линии. Согласно городским правилам, вступившим в силу в прошлом году, районы вдоль реки Хуанпу и ручья Сучжоу должны быть превращены в набережные мирового класса с открытыми со всех сторон красивыми ландшафтами и экологичными зелеными общественными пространствами.

Новая энергетическая система корабля оснащена высокопроизводительным мозгом, который объединяет такие функции, как управление энергией, управление двигательной установкой, контрольные оповещения и дистанционный мониторинг для достижения высокой степени автоматизации, пояснил Тянь. Судно Shanghai Jiushi, построенное компанией Shanghai Huangpu River Cruise, имеет длину 41,51 метра и ширину 10,9 метра.