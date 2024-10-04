В сети появилась информация, что задержан один из инженеров-конструкторов акционерного общества АвтоВАЗ, за раскрытие коммерческой тайны и передачи её третьим лицам за денежное вознаграждение. Сообщается, что была задержана Елена Лылова, предоставившая секретную информацию о компании и её наработкам. Общий ущерб оценивается в крупным размере и составляет более 5 млн руб.

На данный момент в отношение бывшего сотрудника компании автоваз было начато уголовное дело по статье 183 уголовного кодекса российской федерации, части 3. (Передача секретной и коммерческой информации с получением денежной выгоды). По данной статье может быть применены санкции в размере 5 лет колонии общего режима и штраф до 300 тысяч рублей. На данный момент бывшему сотруднику компании было вынесено решение о признании виновной. За преступление придётся выплатить штраф в размере 300.000 руб и вынесен запрет на возможность замещать должность, в которой присутствует секретная информация о компании.