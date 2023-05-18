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«Волга» – это легендарный автомобиль, про который не забывают даже в современности. Её удобство, надежность и объемный багажник – все то, что было необходимо советским людям.

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Но нет ничего вечного. В 1956 году производитель презентовал следующую модель – ГАЗ-21. У автомобиля были другие очертания кузова, внешний вид стал куда более современным и презентабельным. Но на автозаводе трудились ещё над одним проектом – грузопассажирской моделью. Кажется, что прототипы были далеки от совершенства, поэтому к производству всё не приступали.

Источник https://www.behance.net/gallery/17439075/GAZ-(no-commercial)?action=report

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На конвейер пустили образцы, разработанные лишь на третьей серии ГАЗ-21. Событие состоялось через 6 лет с момента, когда был представлен седан. Универсал стали считать независимой моделью, поэтому присвоили ему новый индекс – ГАЗ-22.

Машина была рассчитана на использование в сфере хозяйства. Автомобили выдали различным государственным организациям для служебных целей. Некоторые модели пошли на «вооружение» скорой помощи и таксопарков.

Чем отличается от ГАЗ-21

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Спереди отличий попросту не было. А вот начиная со средней стойки – это два разных автомобиля. Чтобы сделать универсал, производители использовали оригинальные комплектующие. Итогом их трудов стал обширный багажник и большее количество дверей.

Изначально автомобиль назвали ГАЗ-М-22, но после букву убрали из индекса. Через три года, с момента начала производства, на свет появилась обновленная версия – ГАЗ-22В. На автозаводе часто экспериментировали с данной моделью, поэтому у машины было множество разноплановых модификаций.

Источник https://ru.pinterest.com/pin/694398836269635852/

«Двадцать второй» мог трансформироваться в УПВ – универсал, рассчитанный на повышенную вместимость. Чтобы увеличить доступную полезную площадь, достаточно было откинуть два сидения в грузовом отсеке. Вплоть до 65-го года осуществлялся выпуск первого поколения. У него было не меньше 10 модификаций.

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В транспорте предусмотрели всё для комфортной погрузки. Если требовалось перевезти объемные вещи, то можно было поместить их внутрь автомобиля через двустворчатую дверь багажника. У створок раздел горизонтальный. Если груз «торчал» из машины, достаточно было закрыть верхнюю.

Как использовался ГАЗ-22

Разумеется, что машину эксплуатировали по прямому назначению. Во-первых, основательная часть автомобилей отправились в таксопарк. Это облегчило задачу людям, имевшим негабаритный груз, да и таксистам не требовалось «забивать» салон.

Во-вторых, существовали санитарные модификации. В таких машинах устанавливался однорядный пассажирский отсек, где размещались водитель и врач. Отделение для пациента было отгорожено. В автомобиле присутствовали носилки, два сидения, которые легко складывались, а также наличие обогрева.

Источник https://drikus.club/11483-avtomobili-gaz.html

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Санитарных модификаций выпустили много. Для использования внутри страны производили 22Б или 22Д. А вот на экспорт пошли совсем другие модели – 22БМ и 22Е. Существовали и специальные разновидности для афгана, даже праворульные экземпляры были.

За рубеж также поставлялись элитные модели под индексом М-22КЭ. Их главное преимущество – наличие экранированного электрического оборудования салона. То, что производители выпускали элитные экземпляры, демонстрировало повышенную заинтересованность в машине не только в пределах СССР, но и за рубежом.

Разумеется, нельзя было «опозориться» перед европейскими потребителями, поэтому в экспортные модели вносили определенные улучшения. Во-первых, мощность мотора была выше, во-вторых, использовались весьма дорогостоящие материалы для внутренней отделки.

Кратко о «начинке»

Конструкторы решили не отходить от работоспособного варианта, поэтому особые улучшения «внутренностей» отсутствовало. В качестве мотора использовался стандартный 3МЗ-21А. Его рабочий объем составлял 2,4 л.

Ещё 5 «лошадей» появилось из-за изготовления на третьей серии ГАЗ-21. В этой модели уже изначально стоит более мощный движок. Подобное решение сделало машину по-настоящему универсальной, а потребность в запасных частях практически полностью отпала. Ремонтные работы производились легко и без заморочек.

Автомобиль разгонялся до 115 км/ч, что немного ниже, чем у седана. Но не стоит забывать о повышенной грузоподъемности. Также ГАЗ-22 стал более «прожорливым», потребляя на 1-2 литра больше, в сравнении со своим предшественником.

Источник https://www.drive2.ru/l/514168746739236886/

К примеру, при движении по трассе уходило порядка 13 л на 100 км, а вот в городских реалиях расход возрастал уже до 16 л. Производители не увеличивали объем топливного бака, оставив базовое значение в 60 л.

ГАЗ-22 был заднеприводным. Крепление передней подвески осуществлялось на двойных поперечных рычагах, а вот задняя фиксировалась на зависимых рессорах. Такое решение конструкторы приняли с расчетом на обеспечение максимально грузоподъемности. В машину можно было поместить предметы, общим весом до 175 кг, при учете полной загрузки пассажирского отсека.

Но подобные значения были лишь в паспорте. В СССР отдавалось предпочтение надежности и практичности, поэтому на деле автомобиль мог перевозить более тяжелые грузы. Этому способствовал объем багажника, составивший 1 500 л в сложенном состоянии.

Автомобиль достигал почти 5 метров в длину, а также имел 15-дюймовые колеса. Пусть конструкторы и проработали вопрос грузоподъемности на славу, но вот пассивная безопасность была на очень низком уровне.

В салоне отсутствовали даже ремни безопасности. Но в моделях, предназначенных на поставку, место под них все же было предусмотрено. Фирмы, занимающиеся импортом, могли произвести монтаж самостоятельно.

Уже в то время не было фирменного логотипа в виде оленя на капоте. Производители, в угоду безопасности, решили заменить фигурку аппликацией, расположенной сбоку на боку транспорта.

Источник https://platesmania.com/ru/foto12227491

В те времена дорогое убранство салона считалось чем-то лишним. Но производители предусмотрели минимальный комфорт в виде линолеума на полу и боковых панелей из дермантина. Пусть и скромно, но не потребуется менять в ближайшие годы.

Модификации, выпущенные «из-под пола»

ГАЗ-22 был весьма востребованным серийным автомобилем. Машины требовались повсеместно. Дефицит транспорта привел к тому, что некоторые мастерские попробовали самостоятельно изготавливать его. К примеру, предприимчивые специалисты разрабатывали автомобиль, основанный на ГАЗ-22, имеющий кузов. Одна из подобных модификаций даже имела собственный индекс.

За все время производства выпустили порядка 14 000 единиц транспорта. К сожалению, до нашего времени сохранились лишь некоторые экземпляры. Машины эксплуатировали в жесточайших условиях и по бездорожью, поэтому они нещадно ломались, а после и вовсе списывались как неподлежащие ремонту.