Fortnite представила кроссовер с мемным сериалом Skibidi Toilet, добавив в игру скины, кирки-вантузы и рюкзаки-унитазы. Одновременно стартовал Winterfest 2024, который предлагает праздничные скины и зимнее оформление карты.

Fortnite продолжает удивлять игроков оригинальными кроссоверами, добавляя в игру персонажей и элементы из мемного интернет-сериала Skibidi Toilet. Начиная с 18 декабря 2024 года, в игровом магазине стали доступны тематические косметические предметы, которые включают необычные и юмористические элементы. Игроки могут приобрести скин Планджермэна, рюкзак в виде унитаза и кирку в форме вантуза. Полный комплект доступен за 2200 V-баксов со скидкой, которая продлится до конца декабря. После этого цена увеличится до 2900 V-баксов.

Skibidi Toilet, созданный на YouTube-канале DaFuq!?Boom!, стал настоящим интернет-феноменом, особенно популярным среди молодого поколения. Сериал, известный своим абсурдным юмором и необычной анимацией, идеально вписался в атмосферу Fortnite, которая часто смешивает юмор с уникальными игровыми событиями.

Коллаборация с Skibidi Toilet — это часть более масштабного обновления игры, которое включает и другие тематические события. 20 декабря стартует ежегодный Winterfest 2024, добавляющий в игру праздничные скины, такие как Мария Кэри, Снуп Догг и Шакил О'Нил. Игроки смогут насладиться зимними декорациями на карте Battle Royale, а также использовать новые предметы, включая снежную гранату и ледовые коньки. Праздничное оформление продлится до 7 января 2025 года.





Кроме того, в будущем ожидаются кроссоверы с Cyberpunk 2077, а также возвращение популярных скинов из вселенной DC Comics, таких как Джокер, Ядовитый Плющ и Харли Квинн. Эти события продолжают традицию Fortnite предоставлять игрокам богатый выбор контента и привлекать внимание аудитории за счёт сотрудничества с популярными франшизами и медиа.