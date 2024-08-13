Министерство обороны РФ развернуло масштабную операцию по укреплению обороноспособности в Суджанском районе Курской области. Это решение последовало за недавним столкновением с украинскими военными формированиями, попытавшимися проникнуть на российскую территорию.

Военное ведомство обнародовало видеоматериалы, иллюстрирующие передислокацию значительных сил в приграничную зону. На кадрах запечатлено движение колонн, в составе которых реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", артиллерийские орудия на буксире, танки на тралах, различная тяжелая гусеничная техника, а также грузовые автомобили "Урал" и КамАЗ.

По информации российских военных, инцидент произошел 6 августа. Группа украинских военнослужащих численностью около 300 человек, поддерживаемая 11 танками и свыше 20 бронемашинами, предприняла попытку атаковать позиции российских войск вблизи населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба ВС РФ, позднее уточнил, что численность атакующих могла достигать 1000 человек.

"Подразделения, прибывающие в район, призваны усилить наши силы, ведущие активное противостояние с украинскими формированиями в Суджанском районе", — отметили в Минобороны РФ.

Согласно предыдущим сообщениям, прибывшие резервы совместно с частями группировки "Север" успешно пресекли попытки рейдовых вылазок ВСУ на Курском направлении. Герасимов подтвердил, что продвижение украинских сил вглубь российской территории было остановлено.

Военное ведомство России заверяет, что ситуация находится под постоянным контролем, и все необходимые меры для обеспечения безопасности приграничных территорий принимаются своевременно и в полном объеме.