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jackhalloween9
Почему на НАТОвских танках нет динамической защиты?
Причина в том, что у крыши башни небольшая толщина, а также поблизости находятся сложные технические устройства

Количество военных конфликтов в современном мире вынуждает оснащать многие танки динамической защитой. Хотя этот элемент актуален как никогда, страны НАТО не торопятся его использовать. О причинах того, почему на НАТОвских танках нет динамической защиты — далее.

Почему на западе ее не принято устанавливать?

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В странах НАТО динамическая защита по стандарту не устанавливается на лобовую броню корпуса танка и его башни. В то же время, другие страны, которые используют основные боевые танки западного производства, без всяких хлопот снабжают тяжелую технику динамической защитой. Так, почти все Leopard 2A4 были оснащены ДЗ под названием «Контакт-1», установленной на лобовую часть башни и борта корпуса. Однако полевые ремонтники остерегаются закреплять динамическую защиты на крыше башни. Хотя именно это и кажется логичным действием, ведь беспилотные дроны чаще всего целят именно в этот участок. Так почему крыша остается незащищенной?

Причина в том, что у крыши башни небольшая толщина, а также поблизости находятся сложные технические устройства — именно они и предоставляют НАТОвским танкам существенное преимущество в бою. Для примера:

  • У Т-64 толщина крыши составляет около 4 см, она дополнена надбоем и подбоем — пластинами разной толщины, установленными как снаружи, так и внутри. Аналогичная ситуация с Т-72, независимо от модификации.
  • В свою очередь, толщина крыши Leopard 2 всего около 2 см, при этом нет подбоя. Иначе говоря, установка динамической защиты сделает только хуже. Взрыв модуля можно сравнить по силе со взрывом нескольких ручных гранат. Это значит, что он способен повредить крышу башни. С учетом того, что детонация ДЗ происходит после попадания кумулятивного заряда, велика вероятность, что броня башни будет проломлена насквозь.

Есть ли альтернативные способы защиты?

Видов динамической защиты сегодня представлено много и можно было бы попробовать найти подходящий вариант. К примеру, «ARAT», который устанавливается на боевую машину пехоты модели Bradley. А ведь она тоже не отличается толщиной ключевой брони.

В то же время даже один модуль защиты «ARAT» настолько крупный, способен снизить качество работы оптических приборов. Одного только электронного наблюдения экипажу не хватает для эффективного ведения боевых действий. Кроме того, оптические приборы уязвимы к огню, а если модуль ДЗ сдетонирует поблизости, он может легко и быстро вывести из строя всю оптику.

Большое значение имеют также такие характеристики танка, как габариты и общий вес. Чем тяжелее танк, тем сложнее с ним управляться. Так, к примеру, собственный вес Т-64 составляет около 45 тонн. Установка ДЗ вида «Контакт-1» сделает его тяжелее примерно на 1,5 тонны. Между тем, установка такой же динамической защиты на лобовую часть брони, крышу и борта Leopard 2 сделают его тяжелее уже на 2,5 тонны. Это плюс к тому, что собственная масса танка составляет около 55 тонн.

Если установить только на борта и крышу уже упомянутый «ARAT», такая альтернатива не только не сделает танк легче, но и доставит проблемы в дополнение к плохой совместимости с приборами наблюдения.

#техника #нато #военная техника
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