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Инсайдер: в Starfield практически нет багов
«Ошибки можно пересчитать по пальцам одной руки», — рассказали инсайдеру Тому Хендерсону несколько игроков

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В Starfield практически отсутствуют баги. Все имеющиеся ошибки можно посчитать на пальцах одной руки. Игроки, принимающие участие в тестировании, рассказали об этом инсайдеру Тому Хендерсону.

Больше недели назад блогер Тайлер Маквикер поделился собственными впечатлениями от игрового процесса Starfield. Он рассказал, что пробыл в космическом проекте более 15-ти часов, не найдя ни одной ошибки.

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Инсайдер Том Хендерсон решил не верить на слово Маквикеру, опросив ещё пару игроков, поигравших в Starfield. И он удивился, получив подтверждение того, что в проекте отсутствуют баги. Имеющиеся ошибки и «косяками» не назовешь, просто незначительные детали.

За десятки потраченных в игре часов геймеры обнаружили лишь небольшие погрешности, которые разработчики исправят за 5 минут, попивая утренний кофе. Все обнаруженные ошибки внесены в перечень изменений для патча первого дня.

Хендерсон подчеркнул, что наличие пяти мнений слишком мало, чтобы сформировать окончательный вердикт, особенно когда дело касается проекта от Bethesda Game. Но отзывы пользователей заставляют поверить, что с техническим состоянием Starfield нет проблем.

Проект выйдет на ПК и Xbox уже в сентябре.

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#новости
Источник: insider-gaming.com
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