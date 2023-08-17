Котлеты и пюре – традиционное блюдо, давно прижившееся на столах россиян. Но подобное сочетание вредно для ЖКТ. С таким заявлением выступила врач общей практики Мария Беляева. Она утверждает, что процесс переваривания пищи стимулируется конкретными ферментами, которые нейтрализуются иными веществами, отвечающими за «переработку» других продуктов. Не все блюда можно совмещать между собой.

К примеру, нельзя объединять мясо и рыбу, то есть продукты, содержащие белок, а также картофель из-за повышенного содержания крахмала. Процесс переваривания последнего очень быстрый, белки же медленно «растворяются» организмом.

Не стоит объединять продукты с высоким содержанием сахара и белковую пищу. Врач утверждает, что белок лучше всего употреблять с овощами, имеющими сложные углеводы. Молоко также должно быть «независимой» продукцией. Оно несовместимо с фруктами и жирной пищей – это плохо влияет на микрофлору желудка и кишечника.