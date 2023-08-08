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Специалисты и мониторинговые каналы сообщают, что в последние несколько месяцев в ходе СВО в Украине ВС РФ получили множество образцов вооружения и техники западного производства, которые уже изучают специалисты «оборонки». Расскажу сегодня о том, какие на данный момент плюсы и минусы обнаружены у трофеев и о том, как эта информация может послужить российской оборонной промышленности.

В ходе идущего контрнаступления ВСУ военнослужащие российской армии начинают захватывать западную трофейную технику, часть из которой используется непосредственно на поле боя. К интересным для военной российской промышленности специалисты относят основные боевые танки Leopard модификации 2А6, американские БМП Bradley, колёсные французские лёгкие танки AMX 10RC и САУ Krab калибра 155-мм из Польши. Безусловно, что основные ТТХ этой техники давно известны военным специалистам, изучающим технику потенциального противника, но получение реальных »живых» образцов — это невероятный успех. Теперь есть возможность у технических экспертов предприятий оборонной сферы разобрать полученные образцы буквально на «винтики» и оценить их реальные характеристики и технологии, использованные при изготовлении.

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Первые проведённые исследования уже показали, что у западной боевой техники имеется бронирование «приемлемого» типа — броня танка Leopard 2А6, который впервые попал в руки российских военнослужащих уже 13 июня, к примеру, максимально ценна для оценки в лобной части. Вероятнее всего в ходе испытаний на полигонах танки и другие виды боевой техники будут проверены на возможность поражения различными видами штатного вооружения ВС РФ, чтобы сформировать максимально успешную тактику их уничтожения или повреждения.

Проблемы с бронёй БМП

12 июля 2023 года под Красным Лиманом военнослужащие ВС РФ в ходе боевого столкновения захватили боевую машину пехоты Bradley американского производства. Это одна из классических БМП по стандартам блока НАТО. Главные задачи, решаемые Bradley на поле боя — поддержка огнём действия танков и перевозка личного состава. К положительным качествам машины относят конструктивно заложенные возможности для борьбы с советскими конкурентами, к примеру с БМП-1 и БМП-2. У этой БМП предусмотрена достаточно сильная бронезащита от стрелкового оружия, а на дне конструктивно предусмотрено дополнительное противоминное бронирование стальными бронеплитами.

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Bradley отлично показали себя во время операции «Буря в пустыне», но морально и технологически устаревать они стали уже в начале 2010-х годов. Впрочем, они и сейчас отлично подходят для борьбы со слабозащищённой пехотой, вооружённой только стрелковым вооружением, и могут представлять опасность на поле боя для любых вариантов бронированной техники за исключением танков — им они могут нанести при разумном использовании достаточно серьёзные повреждения.

Критике БМП в условиях спецоперации в Украине подвергаются за достаточно низкую скорость (до 66 км/ч) и высокую массу (27,6 тонн). Вес ББМ при движении по чернозему или в дождливую погоду по мягким грунтам приводит к различным затруднениям. Впрочем, вооружение и защищённость машины могут такие моменты с лихвой компенсировать.

На том же направлении была затрофеена брошенная экипажем после подбития боевая машина пехоты CV90 из Швеции. Впервые на вооружение они были поставлены в 1993 году. Были приобретены и одобрены за свои ТТХ различными странами, на данный момент покупку для нужд собственных Минобороны их рассматривают Чехия и США. Использовались в ходе боевых столкновений во время гражданской войны на территории Либерии и в Афганистане, где подтвердили своё высокое качество и способности в ходе боя.

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На поле боя эти БМП предназначены для выполнения задач по эвакуации или перевозке личного состава, разведки, поддержки действий пехоты огнём. Особенность этой боевой машины в автоматической пушке Bofors L/70 калибром 40 мм, которая может применяться для борьбы с воздушными и наземными целями. В основной версии БМП не оснащается средствами противотанковой борьбы. Тем не менее обозреватели и военные эксперты отмечают, что основная пушка машины может поражать легко- и среднебронированные цели. Также к преимуществам боевой машины пехоты этой модели относят её высокую степень защищённости от огня стрелкового вооружения, осколков мин и артиллерийских снарядов, противотанкового вооружения.

Эксперты шведской оборонной промышленности заявляли неоднократно, что корпус ББМ защищает экипаж от попадания мин и СВУ. Однако, взятая в качестве трофея шведская БМП была подбита из простого гранатомёта РПГ-7, командир был убит, а остальной экипаж покинул машину. Впрочем, это можно вполне списать также на нестандартные условия применения БМП и явную тактическую ошибку. БМП подобного класса не рассчитаны на использование в прямых штурмовых действиях — максимум, который они могут обеспечивать во время боя — это огневая поддержка пехоты, а в конкретно этом случае её пытались применить для штурма РОП в условиях насыщенной огневыми средствами поражения обороны противника.

А что там с французскими танками?

На Запорожье военнослужащие российской армии в качестве трофея получили практически не повреждённый колёсный французский лёгкий танк AMX-10RC. Осмотр показал, что основная особенность этого танка — это мощное вооружение и практически отсутствующая броня в её классическом танковом понимании.

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Суть лёгкого танка колёсного типа, который создан на базе машины проведения разведки, состоит в обеспечении пехоты поддержкой огнём, а не для штурмовки на передней линии боевых столкновений. Имеются у такой бронированной техники и иные минусы:

шасси лёгкого танка используется для определённой местности. Оно отлично подходит для дорог с качественным покрытием или для пустынной местности. А вот болотистая местность или грязь, а также мягкие грунты на Украине им преодолеваются достаточно тяжело;

у этого танка очень проблемная и ненадёжная в эксплуатации подвеска, которая при активном использовании танка будет постоянно выходить из строя. А ремонтировать её в полевых условиях практически нереально;

броня этого «танка» может защитить от попадания боеприпасов от орудий калибром 30 мм и стрелкового вооружения, а также скользящих попаданий осколков мин и снарядов. Броня в итоге совершенно недостаточна в условиях современного боя, что и показала СВО;

здесь используется орудие на 105 мм, это отличный вариант для лёгкого танка. Но конструктивные особенности пушки неудачные, поэтому её использование против современных основных боевых танков фактически не представляется возможным;

пушка использует специальные унитарные снаряды, которые изготавливаются в крайне ограниченном количество непосредственно во Франции. Заменить их банально нечем.

Танк этой модели был взят в качестве боевого трофея военнослужащими российской армии впервые 19 июня 2023 года. Впрочем, это был не полноценный захват, а, скорее, находка. На видеоролике, снятом российскими бойцами, виден брошенный танк, рядом с которым на земле лежит раскрытая инструкция по использованию техники. Судя по всему, экипаж пытался провести ремонт, но ничего не получилось.

Чинить нельзя сменить. Запятые расставьте сами

Специалисты из России отмечают значительные недостатки военной техники зарубежного производства, отправленной в качестве помощи в Украину — многие из заявленных преимуществ излишни и совершенно не используются в боестолкновениях, а основные ТТХ оставляют желать много лучшего. У предоставленной боевой техники достаточно низкий уровень подвижности. При наличии высокомощного и продуктивного двигателя, легко разгоняющего БТР или танк по дороге, на пересечённой местности они теряют большую часть своей подвижности. Это характерно, например, для пресловутого «Леопарда», который при своей массе больше 60 тонн даже небольшие препятствия преодолевает с большими проблемами, а на мягких и размытых грунтах часто застревают.

Также отмечаются проблемы с компоновкой и сложной конструкцией, далеко не рациональной. Это, например, касается, БМП Bradley. Захваченные образцы западной боевой техники будут рассмотрены российскими инженерами до миллиметра. Это точно позволит получить важную информацию о технике противника.

Цыганок Анатолий, директор Центра прогнозирования армии, говорит по этому поводу следующее: «Боевая техника блока НАТО, которая захвачена российскими военнослужащими в СВО на территории Украины, позволит специалистам российской военной промышленности выявить основные недостатки и слабые места заграничного вооружения. Исследование трофеев позволит, прежде всего, выявить недостатки и уязвимости этого вооружения, что позволит разработать эффективные способы уничтожения при военном конфликте и продолжении специальной операции».