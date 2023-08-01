За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Для инженерных войск МО РФ с 2013 года начала проводиться разработка обновлённой ИСДМ (системы для проведения дистанционного минирования местности) под первоначальным кодовым названием «Земледелие-И». Комплекс до момента начала СВО показывался как широкой публике, так и специалистам на профильных выставках, сейчас уже активно используется в зоне боевых столкновений с ВСУ.

Особенности разработки

Разработчиком инженерного комплекса минирования является тульское научно-производственное объединение «Сплав» имени Ганичева, входящее в состав концерна «Техмаш». Первые наработки по «Земледелию» были представлены в 2016 году — наличие на тот момент полноценных фотографий как пусковой установки, так и снаряда непосредственно в полёте позволяют предположить, что на тот момент боевая машина уже проходила обкатку и испытания на полигонах.

реклама

Широкой публике ИСДМ была показана в 2020 году во время Парада Победы 24 июня на Красной площади. Военные эксперты, посетившие международный авиакосмический салон МАКС-2021, получили возможность подробно рассмотреть ПУ и боеприпасы в разрезе.

Армейское «Земледелие»

Вышеуказанная информация позволяет утверждать, что до момента появления системы дистанционного минирования на вооружении у частей и подразделений инженерных войск она прошла многократные ходовые и эксплуатационные испытания. В данный момент она применяется как для стандартного сплошного, так и для блокирующего очагового минирования, когда мины устанавливаются на недавно проделанные проходы в минных полях для исключения вероятности прорыва противника по коридорам в них.

реклама

В состав комплекса входит несколько составных частей. Это непосредственно сама основная ПУ с размещённой на ней пусковой установкой для соответствующих инженерно-минных боеприпасов, ТЗМ, универсальный ТПУ (пусковой транспортный контейнер) и реактивные унифицированные снаряды, несущие различные виды нагрузки. ТЗМ и ПУ созданы на основе шасси от полноприводного четырёхосного армейского грузовика КАМАЗ 6560. Вместо привычного кузова и площадки для груза монтируются, соответственно, элементы оборудования целевого назначения. На БМ устанавливается основание ПУ качающегося типа, СУО и иное оборудование, позволяющее выполнять дистанционное минирование. ТЗМ предполагает монтаж небольшого подъёмного крана и 2 комплектов боеприпасов, варьирующихся в зависимости от конкретной боевой задачи.

Размещённое на борту основного транспортного средства оборудование позволяет определять точные координаты и прорабатывать систему минирования, исходя из выбранного типа боеприпаса. Минирование доступно в ручном формате с управлением оператором БМ или в автоматическом режиме. Оператор при работе выбирает такие вводные данные, как количество мин в одном залпе и параметры минируемого участка. Далее СУО производит программирование боеприпаса, устанавливая дальность выброса и параметры самоподрыва мин (в зависимости от того, под какой тип техники производится минирование). На основании всей вышеуказанной информации автоматически составляется электронная карта участка минирования, которая отправляется на утверждение вышестоящему командованию.

ТПК — сборка прямоугольной формы (5 на 5 направляющих со снарядами реактивного типа). Перезарядка проводится с использованием специализированной ТЗМ из состава инженерного взвода путём замены контейнера с использованного на подготовленный к пуску. Мины ставятся реактивными унифицированными снарядами. В ГЧ такой ракеты размещается 140 мм кассета, которая может оснащаться как противопехотными, так и противотанковыми минами. Площади участка минирования зависит от используемого типа боеприпаса и поставленной задачи.

Аналоги в ВС РФ и перспективные разработки

реклама

На данном этапе развития ВС РФ в различных её подразделениях стоят на вооружении и проходят эксплуатационные испытания различные виды инженерных машин минирования. Широко распространён УМЗ (универсальный минзаг) — он работает на шасси автомобиля ЗИЛ-131 и может нести 6 ПУ с универсальными минными кассетами различной функциональности.

Несколько лет назад начали внедряться минные заградители типа «Клещ-Г». Вышибные заряды позволяют разместить мины в радиусе нескольких десятков метров от места размещения носителя. Они имеют различные варианты шасси и оснащены современными СУО и связи.

Для установки мин на значительном расстоянии и сплошного минирования отдельных участков фронта могут применяться специализированные реактивные снаряды типов 9М28К, 3М16 и их заграничные аналоги. Максимальная дальность полёта — до 22 км, для запуска применяются РСЗО «Град» 9К51.

реклама

ИСДМ «Земледелие» может производить минирование на удалённости до 15 км от собственной позиции, что снижает риски при их использовании непосредственно в районе боевых столкновений. Вполне вероятно, что в будущем будут появляться новые типы боеприпасов, значительно расширяющие функциональность такого инженерного вооружения.