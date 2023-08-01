Преимущества системы минирования «Земледелие» и использование её на СВО
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Для инженерных войск МО РФ с 2013 года начала проводиться разработка обновлённой ИСДМ (системы для проведения дистанционного минирования местности) под первоначальным кодовым названием «Земледелие-И». Комплекс до момента начала СВО показывался как широкой публике, так и специалистам на профильных выставках, сейчас уже активно используется в зоне боевых столкновений с ВСУ.
Особенности разработки
Разработчиком инженерного комплекса минирования является тульское научно-производственное объединение «Сплав» имени Ганичева, входящее в состав концерна «Техмаш». Первые наработки по «Земледелию» были представлены в 2016 году — наличие на тот момент полноценных фотографий как пусковой установки, так и снаряда непосредственно в полёте позволяют предположить, что на тот момент боевая машина уже проходила обкатку и испытания на полигонах.
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Широкой публике ИСДМ была показана в 2020 году во время Парада Победы 24 июня на Красной площади. Военные эксперты, посетившие международный авиакосмический салон МАКС-2021, получили возможность подробно рассмотреть ПУ и боеприпасы в разрезе.
Армейское «Земледелие»
Вышеуказанная информация позволяет утверждать, что до момента появления системы дистанционного минирования на вооружении у частей и подразделений инженерных войск она прошла многократные ходовые и эксплуатационные испытания. В данный момент она применяется как для стандартного сплошного, так и для блокирующего очагового минирования, когда мины устанавливаются на недавно проделанные проходы в минных полях для исключения вероятности прорыва противника по коридорам в них.
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В состав комплекса входит несколько составных частей. Это непосредственно сама основная ПУ с размещённой на ней пусковой установкой для соответствующих инженерно-минных боеприпасов, ТЗМ, универсальный ТПУ (пусковой транспортный контейнер) и реактивные унифицированные снаряды, несущие различные виды нагрузки. ТЗМ и ПУ созданы на основе шасси от полноприводного четырёхосного армейского грузовика КАМАЗ 6560. Вместо привычного кузова и площадки для груза монтируются, соответственно, элементы оборудования целевого назначения. На БМ устанавливается основание ПУ качающегося типа, СУО и иное оборудование, позволяющее выполнять дистанционное минирование. ТЗМ предполагает монтаж небольшого подъёмного крана и 2 комплектов боеприпасов, варьирующихся в зависимости от конкретной боевой задачи.
Размещённое на борту основного транспортного средства оборудование позволяет определять точные координаты и прорабатывать систему минирования, исходя из выбранного типа боеприпаса. Минирование доступно в ручном формате с управлением оператором БМ или в автоматическом режиме. Оператор при работе выбирает такие вводные данные, как количество мин в одном залпе и параметры минируемого участка. Далее СУО производит программирование боеприпаса, устанавливая дальность выброса и параметры самоподрыва мин (в зависимости от того, под какой тип техники производится минирование). На основании всей вышеуказанной информации автоматически составляется электронная карта участка минирования, которая отправляется на утверждение вышестоящему командованию.
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ТПК — сборка прямоугольной формы (5 на 5 направляющих со снарядами реактивного типа). Перезарядка проводится с использованием специализированной ТЗМ из состава инженерного взвода путём замены контейнера с использованного на подготовленный к пуску. Мины ставятся реактивными унифицированными снарядами. В ГЧ такой ракеты размещается 140 мм кассета, которая может оснащаться как противопехотными, так и противотанковыми минами. Площади участка минирования зависит от используемого типа боеприпаса и поставленной задачи.
Аналоги в ВС РФ и перспективные разработки
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На данном этапе развития ВС РФ в различных её подразделениях стоят на вооружении и проходят эксплуатационные испытания различные виды инженерных машин минирования. Широко распространён УМЗ (универсальный минзаг) — он работает на шасси автомобиля ЗИЛ-131 и может нести 6 ПУ с универсальными минными кассетами различной функциональности.
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Несколько лет назад начали внедряться минные заградители типа «Клещ-Г». Вышибные заряды позволяют разместить мины в радиусе нескольких десятков метров от места размещения носителя. Они имеют различные варианты шасси и оснащены современными СУО и связи.
Для установки мин на значительном расстоянии и сплошного минирования отдельных участков фронта могут применяться специализированные реактивные снаряды типов 9М28К, 3М16 и их заграничные аналоги. Максимальная дальность полёта — до 22 км, для запуска применяются РСЗО «Град» 9К51.
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ИСДМ «Земледелие» может производить минирование на удалённости до 15 км от собственной позиции, что снижает риски при их использовании непосредственно в районе боевых столкновений. Вполне вероятно, что в будущем будут появляться новые типы боеприпасов, значительно расширяющие функциональность такого инженерного вооружения.
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