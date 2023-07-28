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Самые смертоносные и интересные образцы нового иранского вооружения

Иран уже десятки лет является главным противником США. Поэтому в стране идёт постоянная гонка вооружений с западными странами. В сегодняшней статье мы рассмотрим самые передовые и интересные образцы иранского вооружения, которые могут быть задействованы в конфликте с США.
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Иран сейчас для США является, пожалуй, одним из основных противников на геополитической мировой арене. Официальные отношения в сфере дипломатии между государствами были разорваны 43 года назад после захвата сотрудников посольства США в Тегеране заложников в 1980 году. С тех пор не раз складывалось так, что эти страны были близки к прямому военному конфликту. В последний раз война между странами едва не началась в середине зимы 2020 года, когда в Ираке недалеко от багдадского аэропорта ударом высокоточного оружия был убит командир ССО Ирана Касем Сулеймани. 8 января Иран в качестве ответной меры нанёс ряд ударов по базам американских войск на территории Ирака.

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Сегодня хочу рассказать о тех образцах вооружения и техники Ирана, которые журналисты американских военных изданий считают максимально опасными в случае прямого или опосредованного конфликта США с Ираном.

Shahed-149 «Gaza» — ударный БПЛА

Иран, внезапно, является на данный момент одним из общепризнанных лидеров в сфере разработки беспилотников различных классов. Начиналась история иранских БПЛА с обратного инжиниринга с американских беспилотников, которые попадали в руки иранских военных инженеров различными способами и путями. Представленная в 2012 году аудитории модель Shahed-129 к нашему времени развилась в более новую усовершенствованную модель Gaza, с индексом 149. Название он получил в честь территории, занимаемой Палестинской автономией — сектора Газа. Внешне этот беспилотник сильно напоминает БПЛА аналогичного класса из США — MQ-9 Reaper и MQ-1 Predator.

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В сравнении с предыдущей версией 129 типа у нового беспилотника больше габариты и усовершенствованы основные функциональные характеристики. Взлётная масса — 3,1 тонны. Размах крыльев — 21 метр. Максимальный лётный потолок — 10,7 км (35 тысяч футов). На борту эта модель несёт до 13 боеприпасов управляемого типа, которые могут применяться и по движущимся объектам. Дальность полёта — до 2000 км, а максимальная длительность полёта с момента запуска — до 35 часов. Скорость полёта, повышенная за счёт использования более современных и мощных двигателей турбовинтового типа, составляет до 350 км/ч.

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Кроме ракетно-бомбового вооружения беспилотник в полной нагрузке несёт на себе до полутонны оборудования, предназначенного для разведывательных целей и наблюдения за противником.

Ракета средней дальности Sejjil-2

Значительное беспокойство израильских (они то рядом с Ираном) и американских экспертов по ракетному вооружению в последние несколько лет вызывают именно баллистические иранские ракеты. Семейство ракет типа «Саджил» появилось после разработки в 2008-2009 годах. Sejjil-2 — твердотопливная ракета баллистического типа с 2 ступенями, первый запуск которой произошёл в конце весны 2009 года.

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Максимальная дальность полёта — до 2500 км. Испытания ракеты были проведены уже многократно, в том числе и прямыми запусками по участкам на территории Индийского океана в значительном удалении от точки старта. В сравнении с предыдущей версией серьёзно повышена точность и снижено вероятное круговое отклонение. Полезная нагрузка головной части равна 1 тонне. Специалисты указывают, что при снижении груза ГЧ, дальность полёта также может быть ещё увеличена. Тип головной части — моноблок с единственным ББ.

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Ракеты этой серии указывают на значительный шаг Ирана вперёд в развитии технологий производства баллистического ракетного вооружения. Именно Sejjil стали первыми ракетами твердотопливного типа. Эксперты из США считают, что в разработке не обошлось без участия технологий из Китая или Российской Федерации.

ПКР Khalij Fars

Противокорабельная ракета «Персидский залив». Это значительно доработанный вариант иранской твердотопливной ракеты типа Fateh 110 (класс действия «земля-земля»). Противокорабельный её вариант появился на 10 лет после стандартного — в 2011 году. Радиус полёта — до 300 км. Дальность позволяет уничтожать любые цели на территории Персидского залива с территории Ирана. Точность её действия позволяет гарантированно поражать любые цели надводного типа, вторым важнейшим фактором является её скорость — до 3 махов, это сверхзвуковая ПКР.

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Длина ракеты составляет 881 см, диаметр — 0,61 см. Отклонение по кругу при попадании в цель оценочно равно 2 м. Головная часть — осколочно-фугасный заряд, масса которого составляет 0,65 тонны. Практика применения подобного вооружения позволяет утверждать, что при необходимости ракеты могут также использоваться для поражения наземных стационарных целей: к примеру, радиолокационных станций.

ОБТ Karrar

СВО показывает, что до сих пор в качестве основной боевой силы при наступлении (да и при обороне тоже) остаются основные боевые танки. Самый современный ОБТ Ирана — это Karrar. Впервые военным экспертам эта модель была представлена в середине 2017 года. Специалисты ОПК Ирана заявляют, что это полностью собственная разработка, но во внешнем виде (как минимум) чётко прослеживается школа российского и советского танкостроения.

Внешне танк сильно похож на российский ОБТ Т-90АМ. Очевидным для специалистов является факт, что это один из модернизированных вариантов одного из самых массовых советских танков Т-72. Разные модификации до сих пор активно используются в различных странах мира, к примеру Украиной в ходе боёв в СВО.

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Компоновка классическая. Конструкция и форма корпуса похожи на ставший основой Т-72. Однако, инженеры из Ирана сделали акцент на максимальную степень бронирования боевой машины. Лоб корпуса укреплён комбинированными защитными элементами, на остальных элементах присутствует динамическая защита и подвесы для дополнительной навесной бронезащиты. МТО, размещённое по классике в заднем сегменте корпуса, защищается экранированными решётками. Вес — 51 тонна (46 у Т-72). Экипаж — 3 человека, основная пушка — гладкоствольная на 125 мм. В качестве дополнительного оборудования и снаряжения применяется современный лазерный дальномер, тепловизионные прицелы, СУО. Информации об количестве танков на вооружении ВС Ирана не имеется, но по различным оценкам таких танков может быть до 800-850.

Фрегат Moudge

Иранский флот представляет собой не самую грозную силу, но на вооружении в нём есть корабли с достаточно крупным водоизмещением, вооружённые ракетами и являющиеся достаточно опасными для надводных кораблей потенциального противника. К ним и относится лёгкий ракетный фрегат типа Moudge, водоизмещение которого составляет 1500 тонн. Формально тоннаж позволяет отнести его к корветам, но по вооружению и компоновке это всё же фрегат.

Это современные корабли, хотя по особенностям внешнего вида можно сказать об обратном. По официальным данным в состав флота Ирана входит 4 фрегата этого класса. Построены они в период с 2007 по 2021 год. Противокорабельные ракеты «Нур», установленные на нём (до 4 комплексов), могут уничтожать цели на расстоянии до 160-170 км. Габариты корабля: ширина — 11,1 м, длина — 95 м, максимальная осадка — 3,25 м. Экипаж — до 140 человек. Скорость максимального хода — до 28-30 узлов. Есть возможность базирования одного лёгкого вертолёта.

Иран — достаточно закрытая страна, которая никогда в ближайшее время не расскажет никому, кроме самых, наверное, преданных союзников о том, какое новое вооружение разрабатывается в закрытых КБ и на заглубленных под землю заводах. Будем смотреть и дальше на то, что урывочные данные предоставляют нам, простым обывателям.

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