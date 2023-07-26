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«Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что в течение нескольких месяцев Украина МОЖЕТ получить истребители F-16 от Соединённых Штатов и их союзников»

Именно подобные заголовки можно в последние несколько недель и месяцев увидеть в новостях по федеральным каналам, в интернете и у различных блогеров. С украинской стороны, естественно, тон новостей и постов бравурный, а на российской стороне, как минимум, скептический. При этом у обеих сторон практически в каждой новости есть вот такая интересная добавка информационная от того же Блинкена: «Если бы мы (США) приняли решение по поставкам уже завтра, то только через несколько месяцев реальные поставки вооружения могли бы стартовать».

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Реально? Правда? Очень сильно, если честно, напоминает мне лично поговорку старую добрую про то, кем бы была бабушка, если бы у неё были усы и борода. Думаю, что тут в целом есть проблемы либо в переводе речи Энтони Блинкена на русский язык, либо в доведении информации до конечных потребителей новостной повестки, так сказать. Хочу напомнить, что ранее представители США уточняли, что Украина имеет возможность для получения истребителей F-16 из США до конца этого года. На данный момент это, пожалуй, максимально точное из всех новостей и определений, которые у всех у нас есть. Если вообще посмотреть на эту и предыдущие фразы Блинкена и других американских политиков, то можно сделать по их построению и смысловой нагрузке буквально один вывод — США активно «косят» от передачи Украине своей истребительной авиации.

Главные причины

Истребители реально очень дорогие. Это не «Джавелины» и даже не «Брэдли». Производимые по программе поставок иностранным партнёрам Foreign Military Sale, действующей с 2020 года, F-16 стоит с учётом модернизации и устанавливаемого бортового оборудования от 43 до 55 млн. $. Немного цифр для сравнения — старый добрый бронетранспортёр M113, уже активно поставляемый в Украину, стоит порядка 300 тыс. $, основной боевой танк Т-72 в зависимости от модификации — от 2 до 4 млн. $, полный комплект ПТРК «Джавелин» (6 ракет и пусковая установка для них) — 1,4 млн. $. В общем, если переводить в сравнения, как в мультфильме про 38 попугаев — 1 истребитель F-16 равен (по минимуму) 2300 ракетам для ПТРК «Корнет», 14 новым американским БТР AMPV, 60 тысячам АК-103, почти 190 тысячам бронежилетов российской армии 6Б45. Такая вот армейская арифметика :)

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Истребителей украинской армии нужно много. От поставки 5-10-20 истребителей ничего на фронте кардинально не поменяется в принципе. Согласно последним запросам, Украина просит у своих союзников 4 авиаэскадрильи полного состава (в 1 по американским стандартам — 12 машин). Это 48 истребителей. Соответственно, ВСУ просят потратить на поставки авиации от 2,064 до 2,64 млрд. $. А это только затраты непосредственно на самолёты без всего дополнительного снаряжения. То есть, по самым скромным оценкам — от 2,5 до 3,3 млрд. $ в зависимости от модификации и возможностей передающей стороны. Так что это просто очень дорого.

А какая вообще у F-16 боевая эффективность? В масштабных боевых действиях с выстроенной системой противовоздушной обороны и равным (а, возможно, и превосходящим) противником в воздухе истребительная авиация США просто не принимала участия. Плюс к этому негативному фактору — за штурвалами будут сидеть пилоты из Украины, с налётом в несколько десятков часов и обучением, пройденным в течение пары месяцев. А каково придётся акциям производителя, если горящие F-16 начнут попадать в объективы разведывательных дронов? Отвечу — хреново им будет. Репутационный удар по Штатам будет достаточно мощным. Тем временем авианосцы с бортовой авиацией остаются одним из ведущих аргументов США в пользу того, что доллар является основной валютой в мире и сейчас. Поэтому имиджевые риски крайне высоки, на них могут и не пойти.

Что мы имеем в итоге?

А вот такие, к примеру, громкие и бесполезные заявления: «Министр обороны Великобритании заявил, что западные истребители Украина обязательно получит. Да, получит, только после завершения боевых действий в их активной стадии». Вы можете спросить — а зачем они, собственно нужны? Вопрос, скорее, риторический.

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Безусловно, я могу ошибаться — возможно через месяц-два мы увидим украинские F-16. Но я очень сомневаюсь, честно!