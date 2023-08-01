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Увы, но любые боевые действия, происходящие в пределах густонаселённых городов с плотной застройкой, приводят к многочисленным, порой, жертвам среди гражданского населения. В ходе специальной военной операции на Украине не раз в жилые дома попадали ракеты, которые официальным Киевом сразу же представлялись как акты терроризма со стороны противника. Но всё ли так однозначно? Нет, далеко не всё.

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Буквально сегодня в ходе отражения ракетного удара по территории Украины произошло очередное подобное событие — в Кривом Роге в панельное девятиэтажное жилое здание попала ракета. Украинские каналы и источники буквально мгновенно взорвались сообщениями о том, что это удар российской ракеты, которая специально была направлена в жилое здание, но есть ряд но, которые позволяют утверждать обратное.

Что случилось в Кривом Роге и почему это не «Искандер», о котором упоминают украинские ТГ-каналы и новостные службы?

На видео чётко видно, что попадание в жилое панельное здание естественно есть, но вызывает огромные вопросы масштаб произведённых разрушений. Если сравнивать друг с другом повреждения, полученные жилым строением, с практически полностью разрушенным попаданием «Искандера» пунктом временной дислокации личного состава ВСУ в политехническом училище, расположенном на Почтовом пр., то можно увидеть, что во втором случае практически полностью уничтожены до основания почти 75% процентов кирпичного монолитного строения с железобетонными перекрытиями.



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Учитывая, что здания общественного функционала обычно в советское время строились более основательно, чем жилые, можно представить, что было бы с девятиэтажкой после прилёта ракеты от «Искандер» с боевой частью на 480 кг? Как минимум — пара уничтоженных до основания подъездов и частичное обрушение остального здания со значительно более серьёзными жертвами.

Видно, что несмотря на серьёзные разрушения, здание осталось стоять, полного обрушения не произошло. Это позволяет утверждать, что взрыв, вероятнее всего, произошёл в районе фасада здания, что характерно для зенитных и лёгких ракет, а не для тяжёлого ракетного вооружения. Да и БЧ, которая произвела такой взрыв, явно значительно меньше, чем полтонны тротилового эквивалента в тяжёлых ракетах комплекса «Искандер».

Чётко видно, если посмотреть множество распространяющихся в сети роликов, характерную форму ракеты от ЗРК С-300.

Почему ракета ПВО могла попасть в жилой дом?

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Причин этому может быть несколько. Помимо непрофессионализма расчёта ПВО, который, увы, вполне возможен, основной причиной является трудность захвата цели и обнаружения ракеты класса 9М723-1 от «Искандера» даже современными средствами противовоздушной обороны с обученными профессиональными расчётами. Вероятно, что радар, предназначенный для подсветки целей, входящий в состав дивизиона С-300 ПС обнаружил ракету банально слишком поздно, вследствие чего времени на нормальный пуск и прицеливание не оставалось.

В итоге вышло, скорее всего так — ракета квазибаллистического типа от «Искандера», вероятнее всего, в отличие от не так давно отработавшей по зданию Днепропетровского СБУ проникающей головной части, оснащённая обыкновенной БЧ, попала в назначенную цель. При этом выпущенная по ней ЗР типа 5В55Р от С300 не выдержала значительной перегрузки, у неё произошёл сбой в системе наведения, после чего она по нисходящей траектории попала в жилое строение.

Максимальная скорость поражаемой зенитной ракетой от С-300 цели равна 1300 м/сек, а на конечном отрезке полёта «Искандер» летит минимум в 2 раза быстрее. Поэтому шансы на перехват изначально были мизерными. Безусловно, очень жаль людей, которые погибли или были ранены в своих квартирах, но действующая в районе городской застройки ПВО всегда будет приводить к подобным ситуациям — чем больше город, тем больше систем противовоздушной обороны нужно для его защиты, тем больше вероятность подобных «осечек».