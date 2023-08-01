Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Российский Искандер или Украинское ПВО: какая ракета прилетела в жилой дом в городе Кривой рог

В активной фазе боевого конфликта всегда страдают мирные жители. Сегодня множество телеграмм каналов опубликовало последствия якобы удара российским искандером по жилому дому, но действительно ли это российская агрессия или быть может ошибка ВСУ?
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Увы, но любые боевые действия, происходящие в пределах густонаселённых городов с плотной застройкой, приводят к многочисленным, порой, жертвам среди гражданского населения. В ходе специальной военной операции на Украине не раз в жилые дома попадали ракеты, которые официальным Киевом сразу же представлялись как акты терроризма со стороны противника. Но всё ли так однозначно? Нет, далеко не всё.

реклама

Буквально сегодня в ходе отражения ракетного удара по территории Украины произошло очередное подобное событие — в Кривом Роге в панельное девятиэтажное жилое здание попала ракета. Украинские каналы и источники буквально мгновенно взорвались сообщениями о том, что это удар российской ракеты, которая специально была направлена в жилое здание, но есть ряд но, которые позволяют утверждать обратное.

Что случилось в Кривом Роге и почему это не «Искандер», о котором упоминают украинские ТГ-каналы и новостные службы?

На видео чётко видно, что попадание в жилое панельное здание естественно есть, но вызывает огромные вопросы масштаб произведённых разрушений. Если сравнивать друг с другом повреждения, полученные жилым строением, с практически полностью разрушенным попаданием «Искандера» пунктом временной дислокации личного состава ВСУ в политехническом училище, расположенном на Почтовом пр., то можно увидеть, что во втором случае практически полностью уничтожены до основания почти 75% процентов кирпичного монолитного строения с железобетонными перекрытиями.  

реклама

Учитывая, что здания общественного функционала обычно в советское время строились более основательно, чем жилые, можно представить, что было бы с девятиэтажкой после прилёта ракеты от «Искандер» с боевой частью на 480 кг? Как минимум — пара уничтоженных до основания подъездов и частичное обрушение остального здания со значительно более серьёзными жертвами.

Как ЧВК Вагнер и добровольцы из России отправлялись воевать на Украину в начале конфликта

Видно, что несмотря на серьёзные разрушения, здание осталось стоять, полного обрушения не произошло. Это позволяет утверждать, что взрыв, вероятнее всего, произошёл в районе фасада здания, что характерно для зенитных и лёгких ракет, а не для тяжёлого ракетного вооружения. Да и БЧ, которая произвела такой взрыв, явно значительно меньше, чем полтонны тротилового эквивалента в тяжёлых ракетах комплекса «Искандер».

Чётко видно, если посмотреть множество распространяющихся в сети роликов, характерную форму ракеты от ЗРК С-300.

Почему ракета ПВО могла попасть в жилой дом?

реклама

Причин этому может быть несколько. Помимо непрофессионализма расчёта ПВО, который, увы, вполне возможен, основной причиной является трудность захвата цели и обнаружения ракеты класса 9М723-1 от «Искандера» даже современными средствами противовоздушной обороны с обученными профессиональными расчётами. Вероятно, что радар, предназначенный для подсветки целей, входящий в состав дивизиона С-300 ПС обнаружил ракету банально слишком поздно, вследствие чего времени на нормальный пуск и прицеливание не оставалось.

В итоге вышло, скорее всего так — ракета квазибаллистического типа от «Искандера», вероятнее всего, в отличие от не так давно отработавшей по зданию Днепропетровского СБУ проникающей головной части, оснащённая обыкновенной БЧ, попала в назначенную цель. При этом выпущенная по ней ЗР типа 5В55Р от С300 не выдержала значительной перегрузки, у неё произошёл сбой в системе наведения, после чего она по нисходящей траектории попала в жилое строение.

Самые смертоносные и интересные образцы нового иранского вооружения

Максимальная скорость поражаемой зенитной ракетой от С-300 цели равна 1300 м/сек, а на конечном отрезке полёта «Искандер» летит минимум в 2 раза быстрее. Поэтому шансы на перехват изначально были мизерными. Безусловно, очень жаль людей, которые погибли или были ранены в своих квартирах, но действующая в районе городской застройки ПВО всегда будет приводить к подобным ситуациям — чем больше город, тем больше систем противовоздушной обороны нужно для его защиты, тем больше вероятность подобных «осечек».

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сво всу кривой рог
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
28
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
8
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
78
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
85
Выставка Computex 2023: Pro Gamersware (PGW)
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
25
Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
7

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
26 июля 2023 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК "Вагнер" приостанавливает работу рекрутинговых центров на неопределённый срок
11
Детальный анализ боя российского экипажа Т-72Б3 против колонны танков и БМП ВСУ под Новодаровкой
11
Вокруг Крымского моста начали устанавливать боновые заграждения – украинские дроны больше не страшны
9
Британская разведка оценила боевую эффективность подразделений "Вагнера" в Беларуси
4
В сети появилось видео, где гражданин Польши звонит в компанию ЧВК Вагнер для трудоустройства
4
Немецкая пресса обвинила ВСУ в ошибочной тактике, приведшей к попаданию «лучшей БМП в мире» к России в качестве трофея
4
Захваченную шведскую БМП CV-90 осмотрели изнутри и удивились надписям на русском
1
Прототип четырехслотового кулера Nvidia имеет скрытый вентилятор
+
Дан старт отправке первой линии завода Арктик СПГ 2
+
Рогов: ВС РФ выбили ВСУ с большинства позиций в селе Старомайорское
+
Германия отказывает Киеву в поставке ракет Taurus
3
Трамп объяснил, почему с Россией нужно дружить
+
Российские бойцы захватили шведскую БМП и ракету Storm Shadow
2
Обученное на Западе украинское подразделение потеряло 9 из 10 американских машин MaxxPro
1
Пригожин объявил о прекращении набора бойцов в ЧВК «Вагнер»
+
Экс-советник ЦРУ: У Штатов заканчиваются ресурсы, которые предназначены для противостояния с Россией
+
Нигер приостановил поставки во Францию критически важного для её атомных электростанций урана
2
СМИ: Лондон отложил признание «Вагнера» террористической организацией
+
GeForce GTX 970 за 4500 рублей проверили в современных играх — все ААА-хиты летают с высоким FPS
19
Чем может удивить финальная модификация Abrams M1A2 SEP v.4 – танк превратят в компьютер на колёсах
4

Популярные статьи

И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
53
Охота началась: что представляет из себя С-70 "Охотник" - новейший ударный БПЛА ВС РФ
2
Почему Индия выбрала французские Rafale, если российские Су-30 МКИ быстрее, маневреннее и дешевле
13
"Изделие 305" - самая загадочная российская ракета получила боевое крещение в СВО
6
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Июль)
17
Собираю игровой ПК 4К@60 fps для ждуна, который до сих пор не может отказаться от PlayStation 3
25
Как правильно наносить термопасту на процессор
16
10 современных надежных видеокарт, которые можно смело покупать на вторичном рынке в 2023 году
46
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Пользовательский интерфейс
15
В Финляндии предприниматели и жители массово разоряются из-за разрыва отношений с РФ
29

Сейчас обсуждают

klopcha
02:11
Проблема в том, что здесь все "жируют", настоящие нищие не сидят в интернете или на таких сайтах. А тем первым, насрать на нищих, пока нищие к ним не лезут.
И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
SeTi2019
01:57
В примерах, по сравнению с генерированными, и родные свои фото совсем не плохи. Автор ты б пощекотал бы нам нервы с примерами как ИИ из страшилки чудо делает
В Китае растущей популярностью пользуются приложения для создания фотопортретов при помощи ИИ
32Влад32
01:52
Договор на уборку руин тоже подписали?
Договор на постройку завода для выпуска Байрактаров подписан украинским МО и турецкой Baykar Makina
32Влад32
01:51
Кто бы сомневался.
Финский бизнес страдает от разрыва Финляндии с Россией
32Влад32
01:50
Это которые из Одессы приплыли?
На пляже в Турции нашли 28 неразорвавшихся мин
32Влад32
01:50
После прекращения существования НАТО.
МИД РФ предложил условия вывода ядерных боеголовок из Белоруссии
32Влад32
01:48
Делаем ставки, господа. Кто ставит на то, что он, если и появится, то очень ненадолго?
На Украине всё же появится сервисный центр по обслуживанию БПЛА Bayraktar
32Влад32
01:47
Правильно, зачем выбрасывать хорошую электронику, ведь все равно скоро сгорит.
СМИ: США передадут Украине танки Abrams без передовой электроники
VRoman
01:46
AMD с НВидией отбивают долю. У АМД процики стали лучше Интеловских, а НВидиа тянет деньги своими ускорителями для ИИ
Поставки серверных компонентов Intel сократились на треть
Талгат Шамсутдинов
01:45
Базаришь, вырви глаз, картинку ниже 120-144 , всё что ниже этого показателя, считаю садомаза и само---бич-иванием..
GeForce GTX 970 за 4500 рублей проверили в современных играх — все ААА-хиты летают с высоким FPS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем