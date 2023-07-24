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Как российский дрон смог уничтожить натовскую ЗРК Spada и что в этом необычного

Разбираемся, как зенитно-ракетный комплекс Spada был уничтожен беспилотником «Ланцет-3М» и почему работа этого ЗРК в текущих условиях СВО практически невозможна.
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23 июля 2023 года по российскому (в большей степени) сегменту Телеграм активно начало распространяться видео с уничтожением беспилотником «Ланцет-3М» зенитно-ракетного комплекса Spada (Skyguard Aspide) из Италии, поставленного на вооружение ВСУ в прошлом году. Что тут интересного и необычного? Расскажу по пунктам :)

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Изначально новости в крупных каналах военных корреспондентов и СМИ начали активно рассказывать о том, что бойцы воздушно-десантных войск ВС РФ уничтожили с помощью БПЛА машины из состава дивизиона американского ПВО типа ЗРК NASAMS-2. Связано это с несколькими причинами — увы, со стандартным пропагандистским желанием (которым грешат в любом конфликте все его стороны, надо признать) выдать желаемое за действительное, а также с тем, что формально уничтоженные транспортные средства действительно немного похожи по силуэту и формальным внешним признакам. Однако уже через час с небольшим после первых публикаций были выпущены апдейты, указывающие на факт уничтожения именно итальяно-испанского ЗРК.

Что же было уничтожено? В отличие от бронированной тяжёлой и лёгкой бронированной техники уничтожение ЗРК — это достаточно нестандартный в плане подхода к нему случай. Для вывода из строя всего комплекса в целом, учитывая разрозненность украинской системы ПВО в плане используемых моделей и составления её по сути из разнообразных дивизионов и отдельных машин, достаточно уничтожить только автомобили системы управления огнём или радарные станции.

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Так произошло и в этом, первом задокументированным на официальной основе случае вывода из строя ЗРК Spada — беспилотники уничтожили как пусковую установку шестизарядного типа, так и ПБУ с радиолокационной станцией обнаружения целей типа Pluto и машину подсветки сопровождаемых целей. То есть, учитывая вышесказанное, можно уточнить, что именно этот комплекс фактически полностью выведен из строя и не может использоваться в течение длительного времени. Учитывая отсутствие запчастей и ремонтных комплектов к этой технике, вероятно, что ЗРК полностью выведен из строя и будет использоваться теперь в качестве «добавки» для ремонта других комплексов подобного типа (напомню, что всего в Украину было в 2022 году поставлено 2 полных комплекса такого типа).

В отличие от ряда других ЗРК, уничтоженных ВС РФ за последнее время на марше или развёртывании, ЗРК Spada был «взят» непосредственно на режиме ведения боевого дежурства. Радиолокационная станция Pluto, судя по происходящему на видео с российского беспилотника Zala 421—16E, предназначенного для коррекции и воздушной разведки, не смог обнаружить ни его, ни непосредственно ударный БПЛА. О чём это говорит? О том, что даже достаточно современные радарные системы НАТО не могут обнаруживать современные российские (и не только) беспилотные аппараты, обладающие минимальным уровнем отражения своей поверхности. Эта проблема, кстати, характерна практически для всех западных систем противовоздушной обороны, действующих сейчас на территории Украины.

Уничтожены отдельные элементы ЗРК были непосредственно вблизи линии боевых столкновений на фронте. Понять это достаточно легко, если знать основные ТТХ комплекса и историю его создания:

  • это достаточно старый комплекс. История комплекса стартует в 70-х годах прошлого века с модернизации основной ракеты ПВО (выпускаемой на лицензионной основе) AIM-7 Sparrow, модификация которой в 1977 году получила новое название Aspide («гадюка»);
  • новая ракета стала применяться на морских и сухопутных платформах, впоследствии совместно со швейцарской компанией Oerlikon был разработан ЗРК Skyguard Aspide (или, в версии для ВС Италии, Spada Aspide). Производство серийных образцов началось 40 лет назад, в 1983 году;
  • в различных серийных модификациях комплекс выпускался до конца 2010 года;
  • в испанскую версию, о которой в моём обзоре и идёт речь, в общую поставку 1985 года вошли 6 двухвзводных батарей и учебная огневая группа (в итоге 13 полных комплектов). В состав каждого из них входили: одна система управления огнём и буксируемая радиолокационная станция Skyguard, по 2 ПУ, оснащённых ракетами Aspide, по 2 орудия «Эрликон» GDF 001. На тот момент было приобретено 200 ракет, в ВС Испании комплексы использовались под названием Toledo;
  • в середине девяностых Испания дополнительно заказала ещё один, уже значительно модифицированный комплекс Aspide 2000 (в его состав вошло 50 новых ракет и 4 пусковые установки). В качестве дополнения в состав батареи вошёл также обновлённый комплекс СУО;
  • после приобретения испанскими вооружёнными силами ЗРК NASAMS морально и физически устаревшие комплексы были постепенно выведены с боевого дежурства, на котором из них остаётся только последняя, изрядно модифицированная версия, приобретённая последней;
  • используемая в поставленном Украине комплексе ракета «Аспид» имеет общую массу в 228 кг, длину в 363 см, радиолокационную полуактивную головку наведения, которая требует подсветки цели. В качестве боевой части используется фугасно-осколочная БЧ с общей массой ВВ в 35 кг. Дальность полёта — 25 км на предельной нагрузке.

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Вот именно про дальность полёта мы и поговорим. Учитывая, что предыдущая версия ракет, которая, вероятнее всего, поставлена на вооружение ВСУ, имеет предельную дальность полёта до 15 км, можно подтвердить, что ЗРК используется непосредственно для прикрытия действующих на линии фронта подразделений. Учитывая, что машины, входящие в состав комплекса, были поражены дронами-камикадзе ВС РФ в районе с. Музыковка (в 13 км. от пресловутого Антоновского моста), то можно предположить, что комплекс входил в состав сил противовоздушной обороны для прикрытия ВСУ на правобережье Днепра от российских ФАБ-250/500 и УПАБ, оснащаемых сейчас массово модулями дополнительной коррекции и планирования.

Основной недостаток ЗРК этого типа, о котором уже вкратце упомянули выше, в используемых в нём ракетах, оснащённых радиолокационными наводящимися полуактивными головными частями. Принцип действия их в том, что им для нормальной «работы» требуется постоянный подсвет цели с земли, что в условиях текущего конфликта с массовым применением БПЛА и армейской авиации ВКС РФ практически невозможно.

Учитывая постоянно развивающийся масштаб боевых действий, можно с уверенностью говорить о том, что подобных видео с обеих сторон конфликта мы увидим ещё, увы, немало.

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