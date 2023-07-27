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В конце весны 2014 года на фоне конфликта, разгоревшегося в Донбассе, происходящего между украинскими военнослужащими и населением этих территорий (самопровозглашённых ДНР и ЛНР), в этой местности появилась группа ветеранов локальных конфликтов и отставных представителей силовых ведомств. Они стали выполнять задачи на стороне самопровозглашённых республик. С лёгкой руки представителей СМИ по позывному руководителя группы группа военспецов получила название частной военной компании «Вагнер», известной сейчас, пожалуй, во всём мире. Расскажу вкратце о том, как была создана ЧВК «Вагнер», которая в следующем году будет «праздновать» своё десятилетие.

«Горячее лето» 2014 года

К началу лета 2014 года фактически начался террор русскоговорящих жителей ряда украинских территорий со стороны ВСУ и вооружённых формирований откровенно националистического толка. Собранное наспех народное ополчение самопровозглашённых республик могло лишь частично сопротивляться более скоординированным атакам подразделений Вооружённых сил Украины и националистических батальонов. В самом конце мая 2014 года ополченцы оставили Мариуполь, удерживать который не было возможности. Подступы к Славянску, как и сам город, были оставлены ополченцами под командованием Стрелкова в начале июля этого же года, следом был оставлен Артёмовск.

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В Луганске и Донецке, столицах самопровозглашённых республик, также была крайне непростая ситуация. Поскольку крупные областные центры у украинской армии взять нахрапом не получилось, начались бомбардировки города ствольной и реактивной артиллерией. 26 мая был нанесён авиаудар штурмовой авиацией по территории заводских и жилых кварталов Донецка, в этот же день начались боевые столкновения за новый терминал Донецкого аэропорта, удерживаемый ополченцами. В Луганске обстановка сложилась ещё более тяжёлой. Военнослужащие и участники нацбатов не только наносили удары по городу, но и расстреливали автомобили с мирными жителями, покидавшими город в различных направлениях. 2 июня штурмовики ВСУ нанесли авиаудар по зданию городской администрации, в результате низкой точности которого погибли 8 и были тяжело ранены 20 жителей города. В это же время украинские войска захватили аэродром Луганска, вследствие чего боевая украинская авиация получила полный контроль над небом самопровозглашённых республик. Началась подготовка полномасштабного наступления на ЛНР.

«Северный ветер»

Безусловно, что главное, чего не хватало донбасскому ополчению (за исключением всего остального, вроде вооружения и военной техники, слаженности подразделений, количества личного состава и прочего-прочего), — это боевой подготовки и опыта для противостояния пусть и таким же неопытным, но худо-бедно снабжённым ВСУ. Вчерашние шахтёры и трактористы, как показала практика того времени, вполне смогли задержать войска противника и не дать им посягнуть на свой дом, но для действительно качественной борьбы с вооружёнными силами Украины требовалось больше по всем статьям. Помощь прибыла в Донбасс на самом деле достаточно неожиданно.

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Уже летом 2014 года на территорию ЛНР и ДНР прибыли первые добровольцы из России, тогда их было буквально несколько сотен. Практически у всех у них был боевой опыт и служба в различных силовых структурах за плечами. По инициативе бывших офицеров и сотрудников спецподразделений на территории РФ формировались небольшие отряды, которые впоследствии после короткого боевого слаживания и сбора экипировки отправлялись непосредственно на Донбасс. После прибытия военные специалисты, которые, как правило, на голову превосходили местных добровольцев в плане подготовки и боевого опыта, начинали заниматься обучением ополчения, налаживанием обороны и непосредственно ведением боевых действий в составе ДРГ или взводных/ротных тактических групп. Сейчас (не без оснований, если честно) считается, что первые диверсионно-разведывательные группы, которые наносили достаточно серьёзный урон подразделениям ВСУ, состояли именно из таких вот «военспецов».

Именно в 2014 году в репортажи военных журналистов попало одно из таких вооружённых формирований, которое возглавлял Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер», являющийся ветераном множества локальных вооружённых конфликтов, подполковником спецназа ГРУ в запасе, кавалером 4 орденов Мужества и большого количества иных наград. Первое появление группы зафиксировано во время самых серьёзных боестолкновений под Луганском, когда ВСУ находились буквально в нескольких км от города. В 2022 году один из создателей и идейных вдохновителей создания будущей ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о том, как происходило становление батальонно-тактической группы, которая на тот момент состояла всего из 40 человек.

По словам Пригожина: «В 2014 году я, как и многие другие неравнодушные бизнесмены, катался на различные полигоны и буквально сорил деньгами, пытаясь как-то поддержать начинавших собираться «казачков» и добровольцев. Но понял почти сразу, что среди собиравшихся тогда добровольцев слишком много различных мошенников или тех, кто брал деньги, но ничего не покупал людям, которые ехали по сути на верную смерть, на войну. В итоге я тогда психанул, собрался на один из полигонов, решил заняться сам этим процессом. Нашёл, откуда оружие взять, бронежилеты, автоматы сначала вообще сам чистил, а потом по своим каналам нашёл спецов, которые могли мне в разных аспектах формирования отряда помочь. В итоге, прямо 1 мая 2014 года в первый раз собралась команда из патриотов, которая в итоге получила название ЧВК «Вагнера».

А кто ещё был, кроме Вагнера, в то время на фронте?

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Многие (неправильно) думают, что ЧВК «Вагнера» была единственным формированием из российских отставных офицеров и солдат, действовавшим на Донбассе в то тяжёлое время. Батальонная тактическая группа, ставшая основой для будущего ЧВК, была не единственной, которая тогда выполняла боевые задачи на территории ЛНР и ДНР. К примеру, можно рассказать об отряде «Искра», который также был назван в честь позывного его командира — Бориса Сысенко, ветерана Первой войны в Чечне. Увы, но практически все бойцы этого отряда геройски погибли во время боёв за новый терминал аэропорта в Донецке.

Скажу лишь одно, что я думаю (опять же, исключительно моё личное мнение) — если бы не активная поддержка российских и местных военных специалистов, которые пошли добровольцами на Донбасс, то ЛНР и ДНР в их нынешнем виде до 2022 году вряд ли бы дошли.