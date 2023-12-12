Разработчики блокчейна второго уровня Morph, ориентированного на децентрализованные приложения для получения прибыли, объявили о завершении многомиллионных инвестиций от компании Bitget

Второго уровня блокчейн Morph, специализирующийся на децентрализованных приложениях для прибыли, объявил о завершении крупных инвестиций от компании Bitget.

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Технология роллапа от Morph объединяет оптимистичные и ZK-роллапы для снижения комиссий, ускорения разрешения споров и обеспечения гибких транзакций децентрализованных приложений любого размера. Экосистема базируется на децентрализованной сети секвенсоров, исключающей центральные точки управления, предотвращая MEV-атаки и обеспечивая масштабируемые, доступные и быстрые транзакции второго уровня.

"Команда Morph обладает знаниями, межкультурным подходом и стратегическими возможностями для массового внедрения," - подчеркнула Грейси Чен, управляющий директор Bitget.

Основные характеристики Morph, такие как децентрализованная сеть секвенсоров, RVP и модульный дизайн, обеспечивают эффективное масштабирование, сохраняя безопасность и совместимость с Ethereum.

Инвестиции Bitget символизируют сближение взглядов на децентрализованные приложения. Morph и Bitget, обладая богатой базой пользователей, стремятся создать процветающую экосистему.

"Мы благодарны за поддержку Bitget, укрепляющую уверенность в уникальных конкурентных преимуществах Morph," - подчеркнула Сесилия Сюэ, соучредитель и генеральный директор Morph.

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Кроме того, Morph заключил стратегическое партнерство с Foresight Ventures, сингапурским криптовалютным фондом, и планирует всесторонний рост в техническом, экосистемическом и маркетинговом направлениях. Компания также запустит Testnet Beta в январе 2024 года. Bitget внедрила отслеживание ончейн-данных для спотового копитрейдинга, предоставляя доступ к Smart Money для изучения передовых торговых стратегий.