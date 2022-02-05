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Улучшаю охлаждение своего компа и одновременно снижаю шум

Улучшение охлаждения в корпусе Cougar MX330-G, установка 5-ти вентиляторов ID-COOLING NO Series
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                                      Приветствую, дорогой читатель сайта Overclockers.ru!

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    После покупки, тестов и небольшого апгрейда своего ПК с "барахолки" (кто еще не читал статью о покупке, обязательно прочитайте!) решил улучшить охлаждение в корпусе Cougar MX330-G, т.к. видеокарта ROG Strix GeForce® GTX 1060 OC edition 6GB выделяет много тепла в играх, нагрев более 60 градусов в закрытом корпусе, а вентиляторы, которые стояли изначально, не справлялись со своей задачей. Температура значительная, при этом число оборотов достигало 1000, что говорит о недостаточном воздушном потоке. Всего было 4 кулера - 2 на вдув и 2 на выдув. Выбор пал на вентиляторы ID-COOLING NO Series из известного всем сетевого магазина электроники по цене 499 рублей за 1 штуку. Приобрел 5 штук.  

     ТТХ можете посмотреть по ссылке вентилятор ID-COOLING NO Series. Скажу сразу - подбор осуществлялся по следующим параметрам: наличие разъёма подключения 4 pin, максимальный воздушный поток от 70 CFM, максимальный уровень шума не более 35 дБ, размер вентилятора 120х120, т.к. корпус поддерживает установку вентиляторов таких габаритов, минимальные обороты менее 800, а максимальные не более 2000. И никакой подсветки! Ну и наличие положительных отзывов, конечно. Комплектация у вентилятора простая: само устройство, коробка и крепежные элементы. Смонтировал и подключил все пять штук в корпусе в такой последовательности - два кулера на вдув на фронтальной панели, два на выдув сверху и один на выдув сзади. Три из них подключил к разъемам материнской платы, а два - к разъёмам видеокарты.

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    Получилось неплохо, а главное, эстетично. Почти все элементы Black Edition. Выделяется лишь "белая ворона" - оперативная память, которая была приобретена в белом исполнении (доставку плашек черного цвета ждать было долго). В итоге уровень шума на 100% оборотов всех пяти кулеров, 40+% оборотов видеокарты и более 1800 оборотов вентилятора процессорного кулера составил более 65 дБ! Это невыносимо, прямо небольшая серверная! Но охлаждение в корпусе очень хорошее, при том, что процессор и оперативная память работают в разгоне (4 МГц по всем ядрам процессора и 3200 МГц - оперативная память). Тест проводился в игре "PUBG" с помощью "Aida 64". Естественно, что такой уровень шума не приемлем в домашних условиях, поэтому было найдено решение в настройках bios материнской платы GIGABYTE B450 AORUS Pro и программы ASUS GPU TweakII для видеокарты. Для вентилятора, стоящего на выдув сзади корпуса, выставил нижеуказанные настройки. Его обороты зависят от температуры процессора, уровень шума комфортный. Обороты не более 1300. 

    2 вентилятора, стоящие сверху на выдув, были настроены на датчик температуры системы в материнской плате. Их обороты не превышают 1000, что тоже является комфортным уровнем шума.

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      И, наконец, 2 вентилятора на выдув были настроены в ASUS GPU TweakII. Они включаются только в играх при температуре видеокарты более 55 градусов на 50 процентов оборотов, а видеокарта вращается не более 45% оборотов. И вот тут меня ждала "засада" - в настройках программы я не смог сделать менее 50% оборотов на автоматическом режиме, а выставлять постоянно в ручном не очень удобно, но тут уж ничего не поделаешь. В итоге удалось снизить уровень шума до 40-44 дБ, что является умеренно комфортным для использования, тем более, когда играешь на ПК в игры. Был найден баланс между уровнем шума и степенью охлаждения.



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    В простое ПК очень тихий, уровень шума менее 35 дБ. Слышно только небольшой шум от вентилятора, который охлаждает процессор. Все температуры в норме.

    В целом я получил, что хотел - улучшил уровень охлаждения, реализовал гибкую настройку вращения вентиляторов, избавился от назойливой ргб подсветки при просмотре видео в вечернее время суток. И самое главное, что теперь есть запас мощности кулеров для увеличения степени охлаждения в корпусе, т. к. вентиляторы работают в щадящем режиме.

  Берегите свои ПК, вовремя обслуживайте, потому что стоимость комплектующих очень велика из-за жадности сетевых магазинов, алчности чиновников и чертовой пандемии. Всем добра.  

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