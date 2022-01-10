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Кот в мешке или сказ о том, как я собрал ПК с Авито - снова AMD

Рассказ о том, как я после продажи своего старого ПК на Ryzen 5 3600Х, снова вернулся на Ryzen 5, купленного на барахолке Авито. И оказалось, что "кот в мешке" не совсем уж и кот:)
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Поздравляю всех с Новым годом! Желаю всего самого наилучшего, денег уйму и здоровья стального!

       Мой сегодняшний рассказ пойдет о том, как я после продажи своего "старого" ПК (у всех в жизни разное бывает с финансами), спустя определенное время подкопив средств, начал собирать ПК с барахолки, чтобы оправдать каждый "рубль-FPS" в играх и не только. Мой  бюджет сначала  был 50т.р. (на дворе шёл октябрь 2021г). Сборка ПК с ретейла в магазине (интернет-магазине) отпала сразу с моим ограниченным бюджетом. Да-да, в самый пик майнинга, пандемии "ковида" и "конскими" ценниками на все комплектующие на помощь пришла "барахолка" Авито (пожалуйста, не думайте, что это реклама данного ресурса! Для меня другой пока нет барахолки). Т.к. я был в командировке, мои поиски происходили в Краснодарском крае, на побережье Черного моря:), а именно г. Сочи с его  районами, а также в г. Кисловодске и других городах КМВ. Смотрел как готовые сборки ПК, так и комплектующие по отдельности. Интел сразу отпал из-за высокого ценника на 10-е и выше семейство процессоров "Intel Core 5". А ниже  10 поколения брать - то еще вложение, да простят меня поклонники Intel! Требование к моего "новому" ПК и комплектующим с барахолки было такое: чтобы были с коробками, чеками, и если повезет, даже с гарантией:) Но к моему разочарованию с моим бюджетом (величину которого Вы уже знаете) готового ПК с данными параметрами найти не удалось:(. И тут появилось объявление о продаже готовой сборки ПК на AMD ryzen 5 2600! Продавец скорее всего был майнером, покупал сборки ПК с видеокартами для "добычи", а сборки без видеокарт продавал. После проведенной переписки, осмотров фото, проведенных N-ых дней в барахолке, я решил этот ПК купить. 

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Его объявление (скрывать данные этого продавца и других я не буду, пусть знают, что есть хорошие и плохие люди на этом свете) с барахолки - цену Вы все видите, да это действительно его цена! Тем более ПК в реальности оказался "конфеткой"! Как говорится, "не бит, не крашен":) Характеристики этой сборки ПК Вы все видите на скриншоте, далее они будут меняться в процессе написания рассказа, потому что "рязань" без разгона - как "хоккеист без клюшки", а стоковый кулер слабоват для разгона процессора. Моя мышь "Блуди" Х7 приказала долго жить, играть на 610 "затычке" не вариант (от слова СОВСЕМ), БП ("китаец") оказался полным шлаком, память от фирмы Kingston больше никогда в жизни не куплю!, дешевая клавиатура покупалась как временное решение для планшета, коврик для мыши был заменён на огромный ковёр:). Изначально планировался ультра бюджетный ПК, в процессор которого встроена графика, но, если честно сказать - это офис, школа и... Так что этот вариант отпал сразу, как и вариант с "базой" Интел. После внимательного осмотра у продавца и тестов в "Аиде" и других программах, эта сборка ПК + видеокарта 610 были куплены у продавца Александра за 24500 рублей. Он оказался честным и отзывчивым человеком, за что ему был написан положительный отзыв в барахолке. Спасибо ему за этот ПК. Кстати, со слов продавца - ПК был куплен в комиссионном магазине (в комплекте была только коробка для системного блока). После изучения всех данных своего нового ПК я осознал, что он годится лишь для школы детям и не более. А так как в семье много "геймеров", решено было ПК прокачать:). И тут понеслось...

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         Был куплен монитор Samsung S24R358FHI - IPS матрица, Full HD, 75 Гц, амд фрисунк, гарантия полтора года и вкусная цена 8500 рублей. В магазине цены от 13к! Да, на нем есть "засветы" снизу и сверху, заметные на темном фоне, но ни единого битого пикселя или другого дефекта. И это не 22" с HD разрешением за 10к с магазина. Затем был приобретен кулер для процессора на барахолке за 1900 рублей.

Цена на тот момент (ноябрь 2021) была 2000 рублей. С торгом продавец мне продал за 1900 рублей. Ему также был написан положительный отзыв, но с пометкой, что перепродал купленный в интернет-магазине кулер с наценкой, т.к. его цена на тот момент была в одном из интернет-магазинов 1700 рублей. Но он этого и не скрывал. Т.к. в корпусе отсутствовали кулеры на вдув, а тут подвернулся шикарный вариант на барахолке,

в итоге они были куплены за 700 рублей. Три новых кулера с ргб подсветкой. Жаль, что продавец не смог снять четвертый кулер, который был сторгован за 100 рублей:(. И этому продавцу был написан положительный отзыв - честный и отзывчивый человек. Потом мне не повезло (но как говорится - куй железо, пока горячо) урвать новую СЖО Gammaxx L240T у продавца "школоло", который продавал ее за 2500 рублей, (всего полгода эксплуатации и на гарантии). Встреча была назначена на обед, но продавец с утра и до момента сделки резко передумал и "переобулся" с ценой, а лгунов и обманщиков не люблю!!! Т.к. на "затычке" 610 играть бессмысленно, поиск игровой видеокарты я снова начал на барахолке. Новые карты с конским ценником покупать - безумие! Выбор пал на 1066, т.к. другие версии от "Нвидиа" и "АМД" с 4-мя Гб видеопамяти покупать в 2021 году по ценнику более 25 т.р. нерентабельно! И тут мне снова повезло. На второй день поисков в городах КМВ мне попался лакомый кусочек из рабочей системы (оказалось, что после майнинга. Расскажу, почему).

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Отзыв этому продавцу писать не стал, так как он "переобулся" с ценой в течение часа и обманул, что карта с игровой сборки. Также не оказалось чеков о покупке. В общем, дело было так: звонок продавцу сразу, как вышло объявление (а вышло оно ночью) - с утра после 8:00. В разговоре договорились о сделке и цене в 31500 р. После 10:00 он "переобувается" без предупреждения и выставляет цену на барахолке 36000 р.! Я ему позвонил и объяснил, что обманывать нехорошо. Тем более после устного договора о продаже данного товара. На что получил ответ: типа не знал реальной цены, но готов продать за 32500 р. (изначальная цена в объявлении). Я с осторожностью соглашаюсь на сделку, а приехав к продавцу, вижу типичную картину: стоят два ПК + 3 ноутбука и все дружно "копают", кроме одного, в котором моя будущая видеокарта. Факт майнинга подтверждают и установленные на ПК программы, и файлы на рабочем столе, и  моё чутье, что где-то меня пытаются на... Но аналогичных вариантов карт не было на декабрь 2021 года. Цена реальна на данную "дичь" в том и нынешнем году в данном исполнении и от того же производителя 35+к, без торга. Согласился и купил, естественно после прогонов в разных тестах, таких как "бублик", Aida64, и GpuZ. Проверил температурный режим, работу кулеров, пощупал руками видеокарту во время работы (совершать  такие действия возможно на свой страх и риск! есть вариант поражения электрическим током!) Чеков не было у продавца. В общем, врал он, как мог, "скользкий тип". Для подпорки этого "монстра" с тремя кулерами и длиной почти 300 мм был куплен держатель для видеокарты Deepcool GH-01, чтобы не провисала. Под разгон с 8 Гб оперативной памяти от фирмы Kingston (чип Nanya) не вариант. Была приобретена память Crucial Ballistix White [BL2K8G30C15U4W] 16 ГБ после подробного изучения конференции этого сайта:) Сейчас она работает на частоте 3200мгц с таймингами с "драмкалькулятора" 14-17-14-32CR1 1.3500V вкупе с разогнанным процессором ryzen 5 2600 с частотой 3950мгц на все 6 ядер, с авто вольтажом. Охлаждает 5-ти трубковый кулер, о котором я писал выше. Между ним и процессором незаменимая и легендарная термопаста MX4! БП из "кота в мешке" пришлось заменить, потому что он давал "просадки" по линии 12 вольт в бенчмарках и  тяжелых играх. Обычный китайский нонейм аж на 500 ватт! На деле ни о чём. Был куплен блок питания be quiet! SYSTEM POWER 9 600W [BN247] сертификат бронза, отзывов 1к+ на сайте известного магазина. Всё сразу заработало в разгоне на все 100% без проблем. Тут моя старая древняя мышь, которой на днях исполнилось бы 3 года (Х7 от фирмы А4теч), померла. Провод на входе мыши переломился:(. Было принято решение купить мышь Logitech G102 LightSync цвет черный с ргб подсветкой, проводная оптическая. Купил чисто из-за отзывов, которых более 2к на сайте известного магазина. Оказалось, великолепная мышка от этой фирмы. Коврик от А4теч был маловат 430*350мм. Он был заменен на коврик A4Tech Bloody B-088S с размерами 800*300мм. Да, он уже, но длиннее и тоньше (4мм против 2мм), кроме того, приятнее покрытие. И руки не давит о край стола. Т.к. роутер с комнаты был перенесен в коридор, и кабель витая пара был демонтирован, был куплен  Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T4E, и без проводов по всей квартире! Ну и какой ПК без лицензионного ключа Windows 10 Pro!

Был куплен ключ на той же барахолке за 400 рублей, проходит активацию, 100% рабочий. И купил отличный антивирус KasperskyTotal Security (ключ за 420 рублей).

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В итоге приобретенный мной ПК обошелся мне не дорого, если покупать в магазине, но тут и нет гарантий и коробок, чеков.  Настоящий "кот в мешке", но рабочий:) Тесты этого зверя будут позже. Всем спасибо за прочтение! Удачных вам покупок в жизни! И помните, что на барахолке есть два дурака - один продает, другой покупает! Нужно искать, и Вы обязательно найдете то, что искали. Да, мой бюджет выскочил далеко за 50 т.р., но и ПК стал полноценно игровым! 




P.S. Теперь стоимость всей сборки (цены на момент покупки ноябрь, декабрь 2021г, январь 2022г) на барахолке и в магазине ДНС:

1) системный блок в сборе - 22500 р

2) процессорный кулер - 1900 р

3) кулер с ргб подсветкой 3 шт. - 700 р

4) видеокарта - 32500 р

5) монитор - 8500 р

6) лицензионный ключ виндовс - 400 р

7) лицензионный ключ антивирус KasperskyTotal Security - 420р

Итого: 66920р + расходы на транспорт и бензин не считал.

Что пришлось докупить из нового в магазине:

1) держатель для видеокарты Deepcool GH-01 - 650 р

2)  блок питания be quiet! SYSTEM POWER 9 600W - 4699 р

3) оперативная память Crucial Ballistix White [BL2K8G30C15U4W] 16 ГБ - 6699 р

4) Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer T4E - 1799 р

Итого:13847 р.

Периферия:

Клавиатура проводная Oklick 935G RAGNAR - 2399 р

Мышь проводная Logitech G102 LightSync - 2099 р

Коврик A4Tech Bloody B-088S -1299 р

Проводная гарнитура Sony MDR-XB50AP - 1999 р

Итого:7796 р.

Цена сборки ПК с полностью новыми комплектующими в ДНС выходит 67239 р без видеокарты и лицензионных ключей.


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