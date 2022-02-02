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После того, как была куплена вышеуказанная видеокарта с рук на барахолке (статья о покупке здесь), было решено заменить термоинтерфейс, т.к. в играх по наблюдениям в приложении "Аида 64" видеокарта грелась до 70+ градусов. Произвел замену термопрокладок на Thermal Grizzly Minus Pad 8 1.5 мм х 20 мм х 120 мм и 1 мм х 20 мм х 120 мм и термопасты на Arctic Cooling MX4. Описывать весь процесс не буду (эта тема подробно раскрыта до меня), напишу лишь небольшие нюансы. После разбора видеокарты (она была на заводской пломбе) увидел вот такую "плюху" на видеочипе и радиаторе охлаждения:

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Просто нет слов! Именитый бренд, но где качество сборки и качество деталей??? Радиатор охлаждения весь в мелких раковинах.



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К тому же с видеочипа наполовину исчезла его маркировка, отпечатавшись на тепловых трубках! Но термопаста между кристаллом видеочипа и трубками радиатора охлаждения была, хоть и в мизерном количестве! И далеко не сухая. Возможно из-за того, что она изначально была жидкая как "детская неожиданность"... Ну вы поняли и увидели. После длительной чистки всей видеокарты от остатков отработавших своё термопрокладок и залитой термопасты были установлены новые термоинтерфейсы.

Термопасту всегда наношу самым тонким слоем при помощи обычной пластиковой карты. В итоге удалось сбросить 10 градусов (по показаниям "Аида 64") после всех манипуляций. Так что обслуживайте свои видеокарты, процессоры и материнские платы вовремя!