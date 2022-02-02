Обслуживание видеокарты ROG Strix GeForce® GTX 1060 OC edition 6GB
Приветствую, дорогой читатель сайта Overclockers.ru!
реклама
После того, как была куплена вышеуказанная видеокарта с рук на барахолке (статья о покупке здесь), было решено заменить термоинтерфейс, т.к. в играх по наблюдениям в приложении "Аида 64" видеокарта грелась до 70+ градусов. Произвел замену термопрокладок на Thermal Grizzly Minus Pad 8 1.5 мм х 20 мм х 120 мм и 1 мм х 20 мм х 120 мм и термопасты на Arctic Cooling MX4. Описывать весь процесс не буду (эта тема подробно раскрыта до меня), напишу лишь небольшие нюансы. После разбора видеокарты (она была на заводской пломбе) увидел вот такую "плюху" на видеочипе и радиаторе охлаждения:
Просто нет слов! Именитый бренд, но где качество сборки и качество деталей??? Радиатор охлаждения весь в мелких раковинах.
реклама
К тому же с видеочипа наполовину исчезла его маркировка, отпечатавшись на тепловых трубках! Но термопаста между кристаллом видеочипа и трубками радиатора охлаждения была, хоть и в мизерном количестве! И далеко не сухая. Возможно из-за того, что она изначально была жидкая как "детская неожиданность"... Ну вы поняли и увидели. После длительной чистки всей видеокарты от остатков отработавших своё термопрокладок и залитой термопасты были установлены новые термоинтерфейсы.
Термопасту всегда наношу самым тонким слоем при помощи обычной пластиковой карты. В итоге удалось сбросить 10 градусов (по показаниям "Аида 64") после всех манипуляций. Так что обслуживайте свои видеокарты, процессоры и материнские платы вовремя!
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила