Без базовой бюрократии ничего не произойдёт.

Главная надежда российской гражданской авиации — среднемагистральный лайнер МС-21 — ещё только летом приступит к испытательным полётам с двигателями ПД-14, но вся связанная с данным проектом «бумажная работа» уже активно ведётся. Так, сегодня Росавиация сообщила, что выездная проверка комиссии ведомства позволила одобрить компанию «Яковлев» в качестве производителя серийных версий самолётов МС-21.

Компания «Яковлев», в цехах которой собираются МС-21, входит в состав Объединённой авиастроительной корпорации, а та, в свою очередь, входит в состав госкорпорации «Ростех».

Первые поставки лайнеров МС-21 заказчикам начнутся в следующем году. В теории, МС-21 станет прямым конкурентам Boeing 737 и Airbus A320/A321. На данном историческом этапе России необходимо заместить собственный флот гражданской авиации, требующий сотни лайнеров разных типов, ну а в отдалённой перспективе можно будет попробовать выйти на международный рынок.