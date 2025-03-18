Процесс сильно затянулся, но ожидание себя оправдает.

Тема гражданского авиастроения в России весьма болезненная: отдав в своё время гражданские авиаперевозки на откуп Boeing и Airbus, собственные компетенции в этой сфере были в значительной степени утрачены. Лишь во второй половине 2000-х стало очевидно, что бесконечно так продолжаться не может, поскольку зависимость от стран Запада, отношения с которыми постоянно ухудшаются, в столь важной сфере неприемлема.

Потребовались десятилетия, прежде чем в России появились импортозамещённые версии самолётов SJ-100 и МС-21. Вчера в небо впервые поднялся SJ-100 с российскими авиадвигателями ПД-8, ну а сегодня глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов выразил надежду на то, что серийное производство данных региональных лайнеров с отечественными двигателями стартует в начале 2026 года.

Госкорпорация «Ростех» включает в свой состав Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК), которая, в свою очередь, управляет всеми российскими крупными авиационными заводами, в том числе теми, на которых будут выпускаться SJ-100 и МС-21.

Пока что оба этих перспективных лайнера, являющихся главными надеждами отечественной гражданской авиации, проходят испытания и сертификацию. На среднемагистральный лайнер МС-21 будут устанавливаться российские двигатели ПД-14, а испытательные полёты самолётов в данной компоновке начнутся этим летом.

Первые поставки импортозамещённых SJ-100 и МС-21 российским авиаперевозчикам должны начаться в следующем году. На данном этапе речь идёт о десятках самолётов при потребности отрасли в сотни единиц.