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Barash
Первые полёты полностью импортозамещённых лайнеров МС-21 и SJ-100 состоятся в ближайшие месяцы
В течение первого полугодия текущего года, обещает Минпромторг.

Несмотря на то, что сроки начала эксплуатации полностью импортозамещённых версий гражданских лайнеров МС-21 и SJ-100 неоднократно сдвигались вправо, ожидание потихоньку подходит к своему логическому завершению. Да, коммерческая эксплуатация этих лайнеров начнётся ещё только в 2026 году, но первые полёты их полностью импортозамещённых версий состоятся в течение первого полугодия года текущего.

Соответствующей информацией агентству ТАСС поделился глава министерства промышленности и торговли России Антон Алиханов. Речь, добавил министр, идёт об МС-21 с двигателями ПД-14 и SJ-100 с двигателями ПД-8 российского производства. После первых полётов начнётся этап сертификации.

Алиханов также поделился информацией о масштабах производства главных надежд российской гражданской авиации. Так, по словам главы Минпромторга, сейчас 13 серийных МС-21 находятся в производстве: из них 9 полностью готовы к началу монтажа всех ключевых авиационных систем, а 4 находятся в стадии агрегатной сборки. Темпы производства SJ-100 более бодрые: в производстве 20 серийных самолётов, их которых половина — в стадии финальной сборки и монтажа систем.

Понятно, что в масштабах отечественной гражданской авиации это капля в море, но в этом деле главное начать. Когда все этапы производства и логистические цепочки будут налажены, масштабы производства возрастут.

#россия #экономика #авиация #промышленность #авиастроение #гражданская авиация #мс-21 #sj-100 #самолётостроение
Источник: tass.ru
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