Основатель сети супермаркетов Whole Foods рассказал о том, что ему удалось избавиться от вредной привычки с помощью смарт-гаджета. Он поделился опытом с Business Insider. История началась с того, что миллионер стал пользоваться Apple Watch и начал отслеживать свой сон.

Он обратил внимание на то, что в некоторые дни его сон длится дольше, а в другие дни — меньше, и качество сна тоже разное. Чтобы выяснить причину разницы, он решил провести анализ в течение нескольких недель и месяцев. Во время своего исследования Макки понял, чем больше упражнений за день и меньше обильных приемом пищи перед сном, тем показатель лучше.

Источник изображения: Express.co

Самое большое открытие миллионера — отсутствие фазы глубокого сна после распития алкогольных напитков. В эту фазу дыхание становится ровным, организм восстанавливает энергию, происходит обработка воспоминаний. В случае дефицита или его отсутствия могут развиться хронические заболевания, иммунная система снизится, возникают проблемы с памятью и концентрацией.

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Источник изображения: Ozon

Ему удалось определить, что даже 1 бокал вина или 1 пинта пива лишает глубокого сна, сокращает на 60 минут общий сон. Предприниматель провел эксперименты, так как ему не хотелось бросать алкоголь. Он рассчитывал, что эксперименты выявят ошибку. Но вывод остался неизменным: алкоголь оказывает влияние на сон, ухудшая его качество. На основе полученных доводов, миллионер решил бросить пить. С тех пор прошло 3 года, он по-прежнему следит за своим сном, и качество с тех пор стало выше. Также мужчина заметил, что стал лучше себя чувствовать.