Ученые из Лондона определили тренды крепкого здоровья на 2024 год
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В этом году ученые рекомендуют внести простые изменения для образа жизни пользователей девайсов и гаджетов. Советы легко выполнить, и они не отнимут много времени.
Опросы показали, что много интернет-пользователей любит пить кофе, британские ученые советуют добавлять в напиток немного молока. Согласно лабораторным исследованиям это может повысить противовоспалительные свойства. Это можно объяснить взаимодействием белка цистеина в молоке с полифенолами в кофе. Было доказано, что высокий уровень кофеина связан с более низким индексом массы тела. Если пить зеленый чай, можно облегчить симптомы депрессии, а людям, страдающим диабетом, рекомендуется обратить внимание на чайные гриб.
Источник изображения: life.ru
Ученые из Лондона также советуют начинать и заканчивать приемы пище раньше. Они проводили исследование среди 103 тысяч человек. И за каждый час задержки первого приема пищи увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых патологий. Если у человека нет времени делать гимнастику или ходить в спортзал, можно садиться, а потом вставать. Несколько подходов по 15 раз таких простых упражнений помогут повысить когнитивные способности, необходимые для учебы и работы. Если есть возможность поспать днем, ее можно использовать. Дневной сон расслабляет организм, дает отдых для новой работы. Завершающей рекомендацией в списке ученых были названы прогулки на свежем воздухе. Желательно в день проходить 10 тысяч шагов, но этот показатель составляется индивидуально с учетом особенностей организма.
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