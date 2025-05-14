Компания MediaTek представила новый процессор Dimensity 9400e, который станет основой для смартфонов OnePlus Ace5 Racing Edition и Realme GT 7. Оба устройства выйдут в конце мая 2025 года, и уже сейчас понятно: чипсет ориентирован на геймеров и тех, кто ценит стабильность. Это улучшенная версия Dimensity 9300+ с доработанным Wi-Fi, Bluetooth и нейросетевыми функциями, но без потери ключевых черт флагманской серии.

Чип создан на 4-нм техпроцессе TSMC и сохранил архитектуру All Big Core. В её основе - одно ядро Cortex-X4 с частотой 3.4 ГГц, три таких же ядра на 2.85 ГГц и четыре Cortex-A720 на 2.0 ГГц. Объём кэш-памяти составляет 18 МБ, а графика Immortalis-G720 MC12 поддерживает трассировку лучей, что обещает детализацию уровня игровых ПК.

источник изображения: gizmochinaХотя частота оперативной памяти LPDDR5X снижена до 8533 МГц (против 9600 МГц у предшественника), это компенсируют другие улучшения. Скорость Wi-Fi выросла до 7.3 Гбит/с - достаточно, чтобы за пару секунд скачать фильм в 4K. Bluetooth 6.0 обеспечивает связь на расстоянии до 5 км в зоне прямой видимости. Для работы с ИИ используется платформа NeuroPilot SDK, которая позволяет запускать модели вроде DeepSeek-R1-Distill прямо на устройстве.

Главные фишки доработанный HyperEngine и технология адаптивного преобразования кадров. По словам MediaTek, это снижает энергопотребление на 40%, а в тесте AnTuTu чип набирает свыше 2.45 млн баллов. Обещают стабильные 120 кадров/с в играх вроде Genshin Impact или Honkai: Star Rail. Первыми это протестируют владельцы Realme GT 7 и OnePlus Ace5 Racing Edition: продажи стартуют 27 мая.