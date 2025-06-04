Американская компания Otto Aviation представляет новый бизнес-джет Phantom 3500, который может кардинально изменить рынок частной авиации благодаря выдающейся топливной эффективности.

Phantom 3500 — это реактивный самолёт с каплевидным фюзеляжем. Такая форма позволяет значительно снизить аэродинамическое сопротивление, что, в свою очередь, уменьшает расход топлива и эксплуатационные затраты. По расчётам Otto Aviation, Phantom 3500 будет сжигать всего около 115 галлонов (435 литров) топлива в час — в три раза меньше, чем у большинства современных бизнес-джетов аналогичного класса.

Самолёт оснащается двумя турбовентиляторными двигателями Williams FJ44, расположенными по бокам хвостовой части фюзеляжа. Крыло Phantom 3500 стало значительно больше и шире по хорде, а хвост выполнен по Т-образной схеме, что обеспечивает лучшие взлетно-посадочные характеристики и более высокую подъемную силу.

Phantom 3500 рассчитан на крейсерские полеты на высоте до 51 000 футов (15 500 м) и способен преодолевать до 3 500 морских миль (около 6 482 километров) без дозаправки. При полной загрузке четырьмя пассажирами дальность составит около 3 200 морских миль (около 5 926 километров).

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Высота салона составляет 1,96 м, что существенно превышает показатели большинства аналогичных самолётов. Вместо традиционных иллюминаторов Otto Aviation планирует использовать «Natural Vision» — систему панорамных HD-дисплеев, транслирующих изображение с внешних камер.

Первый полёт Phantom 3500 ожидается до 2030 года, однако компания рассчитывает совершить его уже в 2027 году.