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На данный момент есть огромный выбор различных мышек на любой вкус, а мой взгляд упал на данную бюджетную, беспроводную модель. В данной публикации я постараюсь подробно описать ее и раскрыть все плюсы и минусы данного устройства.

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Мишка после заказа прибыла в мой город примерно за две недели, товар упакован в обычную картонную упаковку без дополнительной защиты, однако все пришло в целости и без повреждений.

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В комплект входит сама мышка, инструкция, зарядный кабель и рекламный флаер. А также добавлю, что мышь предварительно была упакована в полиэтиленовый пакет.

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Что касается зарядного кабеля, отмечу, что он неплохого качества и однозначно свою функцию будет выполнять, при этом его длина составляет примерно 40 сантиметров.

Устройство изготовлено в стильном и сдержанном дизайне, в начале использования кажется, что мышка низкая, но спустя некоторое время к такой форме мыши привыкаешь, и она по ощущениям становится комфортной в использовании.

Что бы максимально передать дизайн мыши, добавлю фото с разных ракурсов.

На верхней части устройства имеется логотип фирмы, который подсвечивается. Также стоит отметить приятное на ощупь покрытие, которое не скользит и похоже на soft-touch пластик. Однако на данном покрытии сильно видны отпечатки пальцев и другие загрязнения.

Мышка имеет четыре рабочих кнопки и колесико, одна из кнопок находится сразу за колесиком и меняет чувствительность сенсора. Устройство поддерживает три режима работы с чувствительностью в 800, 1200 и 1600 DPI. Я преимущественно использую средний режим работы.

Основные кнопки оснащены практически бесшумным переключателем, что очень радует, особенно такая функция полезна в ночное время суток. В видео обзоре, который добавлен ниже, можно услышать реальную разницу нажатия на обычную кнопку и на бесшумную.

Мышка на нижней части корпуса имеет слот для донгла, сенсор и переключатель. Переключатель служит для выбора режима подключения мышки к ПК или другому оборудованию. Можно использовать bluetooth подключение или радиосвязь 2,4 ГГц при помощи донгла. Оба способа подключения срабатывают практически мгновенно при включении мышки.

Устройство легко сопрягается с разными ОС, включая Android

Аккумулятор устройства после полной зарядки поддерживает работу до 2 недель. При этом я сидел за ПК от 4 до 8 часов в день. При низких уровнях зарядка декоративная подсветка автоматически отключается, что сигнализирует о необходимости подзарядки. Также для экономии энергии подсветка гаснет в режиме ожидания. Когда мышка заряжается горит небольшой красный индикатор.

Стоит отметить, что мышку можно использовать и одновременно заряжать от USB выхода на компьютере. Также отмечу, что подсветка ненавязчивая и не отвиливает от монитора, даже в ночное время суток.









Подводя итог, скажу, что мышка стоит своих денег и отлично выполняет свои функции, она удобная и приятная на ощупь, имеет достаточно мощный аккумулятор. Подсветка не отвлекает, есть два режима подключения по bluetooth и радиосвязи. В целом могу рекомендовать данное устройство как бюджетную повседневную мышку для работы за ПК. На этом все спасибо за внимание.

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