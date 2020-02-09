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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: мини проектор, настольная лампа и многое другое

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Большое подорожание 2070 - цена Super выросла
2080 по старым низким ценам - не жди подорожания
2070 Super только начали дорожать, есть смысл взять
Крутейшая Zotac AMP! 2080 замегадешево

Мини проектор AUN

Это очень хороший и недорогой проектор, на который сейчас у данного продавца неплохая скидка. Проектор полностью работоспособные и его можно использовать по назначению без проблем с качеством и яркостью картинки. В отзывах можно убедиться, что покупатели довольны товаром, а на странице товара можно ознакомиться с подобными характеристиками, которые полностью соответствуют реальным возможностям проектора.  

US $119.99

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Бинокль APEXEL

Это бюджетный бинокль с восьми кратным увеличением. На данный бинокль почти 5000 продаж, а в отзывах можно найти мужество фото примеров работоспособности бинокля. Сам же бинокль имеет компактные размеры и его можно легко и просто носить с собой. Это отличный подарок для ребенка и не только.

US $9.43

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Bluetooth адаптер

Данный адаптер может помочь в том случае, если вы хотите подключить различное оборудование к ПК по интерфейсу bluetooth. Он работает надежно, как и большинство товаров от компании Baseus. Именно на эту модель уже почти 8000 продаж. А сам модуль имеет небольшие размеры, и заказать его можно в двух цветах. US $3.99

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Беспроводная колонка Tronsmart

Практически все колонки от компании Tronsmart отличаются хорошим качеством. А данная модель обладает отличным звучанием, прочным и надежным корпусом, который также является водонепроницаемым. С одного бока на колонке имеется металлический карабин для фиксации на различных предметах. А встроенный аккумулятор позволяет прослушивать музыку до 15 часов непрерывно.  

US $65.99 - 69.99

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Настольная лампа

А далее в списке я расположил довольно неплохую бюджетную светодиодную лампу. У продавца в наличие есть несколько моделей, которые отличаются возможностью регулировки яркости и температуры свечения. Но отличие в цене минимальное, поэтому рекомендую брать модель с возможностью регулировки. В задней части лампы имеется USB для зарядки различных устройств. В целом очень яркая лампа, которой можно регулировать световой поток по всем трем осям.   



US $13.71 - 15.01

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Магнитный кабель зарядки

Данный кабель имеет угловой разъем, что позволяет легко использовать смартфон во время зарядки. У продавца в наличии имеются магнитные коннекторы под все распространенные стандарты, используемые в смартфонах. Сам же кабель надежный и имеет тканевую оплетку, а разъемы выполнены из металла. На товар уже более 16000 продаж, а при заказе можно выбрать цвет кабеля.



US $0.79 - 2.84

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Удлинитель ORICO

И замыкает подбору удлинитель от компании ORICO. Он имеет длину кабеля 1,5 метра, а при заказе можно выбрать блок с разным количеством розеток от четырех до восьми штук. Плюсом данного удлинителя является наличие пяти USB портов, которые можно использовать для зарядки различных устройств. Общая допустимая нагрузка для данного удлинителя составляет 16 ампер.

 US $24.42 - 27.67

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