Финансовая ситуация выправляется...

Пока западные комментаторы четвертую неделю подряд предлагают Москве и Эр-Рияду не обольщаться из-за непрекращающегося роста цен на углеводороды в мире, агентство Reuters посчитало, что доходы российского бюджета от продажи нефти и газа в июле должны составить 844 миллиарда рублей, что на 60% больше той суммы, которую Москва выручила в июне.

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Агентство выражает уверенность, что рост нефтяных и газовых доходов должен позволить Москве существенно сократить дефицит бюджета в этом году, который по итогам первых шести месяцев года составил 2,6 триллиона рублей.

А между тем уточненный прогноз Всемирного банка относительно темпов роста российской экономики свидетельствует о том, что в условиях полномасштабного противодействия стран коллективного Запада и проведения Москвой крупномасштабной специальной операции на Украине объем российского ВВП должен сократиться всего на 0,2%.

Для сравнения: в прошлом году темпы падения российского ВВП составляли 2,1%, однако стремительный рост спроса на отечественные энергоносители со стороны Индии и Китая в начале этого года должен позволить Москве если и не выйти из красной зоны, то остановиться у самого её порога.

Впрочем, на фоне катастрофически жаркого лета, о котором сообщают из разных регионов мира, и последовательных шагов стран ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти велика вероятность, что Всемирному банку придется еще раз пересмотреть свои прогнозы.

Во всяком случае, сразу после прохождения летнего сезона в Европе начнется подготовка к отопительному сезону и в условиях ограниченного предложения на рынке не имеет абсолютно никакого значения, у кого представители Старого света будут покупать газ, поскольку закупка Брюсселем существенных объемов газа так или иначе подтолкнет цены на СПГ к росту.

Кроме того, по мере того как все больше и больше компаний договариваются о разворачивании своего производства на территории Индии, Нью-Дели будет сокращать продажу нефтепродуктов на внешние рынки, что создаст дополнительное ценовое давление. В общем, как ни крути, а добывать нефти и газ в эпоху «зеленого перехода» ничуть не менее выгодно, чем раньше.