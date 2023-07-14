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В июне Саудовская Аравия импортировала российской нефти в десять раз больше, чем год назад
А вот и новые покупатели подъехали...

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Пока европейские страны сотрясают беспрецедентные беспорядки, многие аналитики по старинке смотрят на нарождающиеся центры многополярного мира как на обычные страны, которые будут и дальше заниматься тем, чем они всегда занимались. К примеру, Саудовская Аравия является одним из крупнейших производителей нефти в мире, и мысль о том, что в июне этого года она в десять раз нарастила импорт российской нефти, кажется многим абсурдной.

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А между тем сокращающий собственную добычу Эр-Рияд может не только последовать примеру Индии, которая вышибла из бизнеса европейских производителей нефтепродуктов, закупая рекордные объемы российской нефти, но и использовать росссийскую нефть в качестве инвестиций, ведь никто же не мешает Китаю закупать различные металлы в попытках скинуть на рынок как можно большее число «зеленых бумажек», а чем саудиты хуже?

Наконец, претендующая на звание центра силы Саудовская Аравия может иметь далеко идущие планы на развитие собственной промышленности, ведь на фоне ослабления европейской промышленности и роста численности представителей среднего класса в Китае любая страна может посоревноваться за рынки сбыта, не говоря уже о привыкшей завозить большую часть своей рабочей силы Саудовской Аравии.

В общем, новость о том, что в прошлом месяце Эр-Рияд импортировал 193 тысячи баррелей российской нефти в день, произвела эффект разорвавшейся бомбы на западное экспертное сообщество. Понятное дело, что даже на фоне беспрестанно сокращающихся объемов добычи российской и саудовской нефти эксперты могут приблизительно вычислить будущий уровень спроса на нефть на мировых рынках, а следовательно, и определить её потенциальную цену, но когда страны вроде Саудовской Аравии начинают скупать российскую нефть в промышленных масштабах, это привносит определенную долю неопределенности в ценовые прогнозы.

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Более того, доказать, какую нефть Саудовская Аравия экспортирует — собственную или российскую, - не представляется возможным, а это предоставляет Москве еще лазейку для обхода западных санкций.

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#глобальное противостояние #нефть и газ #ближний восток
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