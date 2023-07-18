Если уж чопорные немцы дошли до рукоприкладства...

Говоря о странах, которым «крепко досталось» в двадцатом веке, невозможно не упомянуть Германию, которая вынуждена была вступить в самом начале века в противостояние с великими колониальными державами, поскольку сама она колоний не имела. После Первой мировой на Берлин были наложены такие ограничения, что они породили целое поколение реваншистов, готовых любой ценой отомстить за унижение своей страны. Именно эти люди стали той силой, на плечах которой Адольф Гитлер пришел к власти. Казалось бы, после воссоединения страны, которая в годы холодной войны была разделена на две части, немцы должны были бы зажить спокойно.

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Но не тут-то было, потому что Германию одолел страшный политический недуг под названием экоактивисты. Сначала они погубили атомную энергетику во вполне себе успешной с точки зрения количества АЭС стране. Затем пришло время угольных электростанций, которые были признаны «пережитком старины», ну а дальше пришел черед нефти и газа.

Понятное дело, что все это самым непосредственным образом отразилось на той сфере, которая сильнее всего зависит от энергетики — промышленности. А спад промышленного производства сразу же отражается на уровне жизни.

В общем, экоактивисты достали всех. В этом контексте нет ничего удивительного в том, что в социальных сетях стали все чаще и чаще появляться видео, на которых немецкие водители оттаскивают экоактивистов с дороги за волосы, либо же избивают их ногами. Что примечательно, пользователи сопровождают эти посты не возмущенными комментариями о недопустимости рукоприкладства, а призывами «всыпать по первое число» сторонникам «зеленой повестки».

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Дошло до того, что экоактивисты в ФРГ начали жаловаться не только на жестокость водителей, а еще и на жестокость пожарных, которым регулярно приходится отлепливать от земли «зеленых фанатиков», которые умудрились себя приклеить к асфальту. Стоит ли говорить о том, что делают они это без какого-либо пиетета и особо не церемонясь. Можно с уверенностью сказать, что точно так же, как драконовские меры самоизоляции во всем мире разбились о волну возмущения простых людей, так и продвигаемая странами коллективного Запада «зеленая повестка» не переживет встречу с реальностью.