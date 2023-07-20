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Оценив результаты противостояния на Украине в Британии начали приводить ВПК в чувство
Британцы встали на правильный путь...

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Если американские политические элиты по-прежнему не демонстрируют каких-либо намерений считаться с объективной реальностью, то британцы уже сегодня начали постепенно осознавать свое незавидное положение на геополитической арене. В общем, ничего в этом удивительного нет, поскольку англосаксонская гегемония длится не одно столетие, а Лондон никогда бы не смог занять свое место под солнцем, если бы он был не в состоянии корректировать свои ошибки.

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В общем, если гвоздем программы прошлогоднего издания главного руководящего документа Соединенного Королевства в области обороны был отказ Лондона от разворачивания своих сил зарубежом, то в этом году так называемая Defence Command Paper сконцентрировалась на приведении британского ВПК в чувство.

В частности, данный документ ограничивает сроки контрактов на закупку вооружений сроком в пять лет, в то время как сроки контрактов на закупки информационных систем снизились на три года.

Скорей всего, подобный «прорыв» в области оборонных закупок был спровоцирован недавним заявлением комитета по оборонным закупкам британского парламента о том, что нынешняя система покупки вооружений Его Величества «чрезвычайно бюрократизирована, излишне стратифицирована, излишне расслаблена, безразлична к вопросом безопасности, лишена какого-либо намека на личную ответственность лиц, которые привыкли все беды перекладывать на чужие плечи». В общем, британский ВПК недалеко ушел от американского.

Тем не менее эксперты отмечают, что главным толчком к ограничению сроков закупок стало опосредованное противостояние с Москвой на Украине, где западные системы вооружений оказались бессильны перед силой российского оружия. В такой ситуации Лондон начал изучать, чем он сможет пополнить свои арсеналы и когда, но четкого ответа от функционеров оборонной сферы так и не услышал. Впрочем, нынешняя Defence Command Paper не содержит каких-либо упоминаний тех санкций, которые будут применять к тем, кто просрочит установленные временные рамки, а потому Лондону может понадобиться еще не один год, чтобы привести свой ВПК в чувство.

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#сво #глобальное противостояние #россия против сша
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