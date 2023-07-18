К голосу разума прислушиваться полезно...

В последнее время писатели-фантасты все чаще возвращаются к теме «попаданцев», чтобы не только взволновать, но и захватить воображение читателя. В подобных произведениях современные герои попадают в другую временную эпоху, где они меняют весь ход истории. Однако историки раз за разом указывают, что исторические процессы имеют объективные причины и едва ли небольшая группа людей будет в состоянии что-то изменить.

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В этом контексте Киеву сегодня не в состоянии помочь ни фантастические посланцы, ни какие-либо поставки стран НАТО. Это стало очевидно в ходе недавнего выступления начальника штаба Разведывательного управления Министерства обороны США Джона Киршофера, который заявил, что никакие оружейные поставки Запада ВСУ не могут помочь им добиться «решительного прорыва». В частности, он заявил, что:

Никакие системы вооружений, которые Запад способен поставить Киеву не являются тем «святым граалем», которого украинцы жаждут для достижения прорыва в противостоянии с Москвой в обозримом будущем.

Более того, Киршофер стал первым действующим высокопоставленным американским разведчиком, который открыто признал, что Запад оказался в безвыходном положении в противостоянии с Москвой. Более того, он честно признался, что российское руководство считает, что у него останутся запасы оружия даже после того, как Запад полностью истощит свои закрома.

Тут, правда, следует отметить, что так называемое «разведывательное сообщество» США состоит из пятнадцати разведывательных служб и тот факт, что голос разума заговорил в Разведывательном управлении Министерства обороны США, еще совсем не означает, что другие разведывательные структуры начнут давать объективную оценку происходящих событий.

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Тем не менее мы наблюдаем именно ту ситуацию, которую западный аналитик Конор Галлахер предсказывал в одной из своих статей — трансформацию полного пренебрежения западных элит по отношению к России к осознанию того, какую кашу Вашингтон заварил, спровоцировав Москву на проведение СВО. И тренд этот будет только усиливаться.