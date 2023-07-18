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В последнее время писатели-фантасты все чаще возвращаются к теме «попаданцев», чтобы не только взволновать, но и захватить воображение читателя. В подобных произведениях современные герои попадают в другую временную эпоху, где они меняют весь ход истории. Однако историки раз за разом указывают, что исторические процессы имеют объективные причины и едва ли небольшая группа людей будет в состоянии что-то изменить.
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В этом контексте Киеву сегодня не в состоянии помочь ни фантастические посланцы, ни какие-либо поставки стран НАТО. Это стало очевидно в ходе недавнего выступления начальника штаба Разведывательного управления Министерства обороны США Джона Киршофера, который заявил, что никакие оружейные поставки Запада ВСУ не могут помочь им добиться «решительного прорыва». В частности, он заявил, что:
Никакие системы вооружений, которые Запад способен поставить Киеву не являются тем «святым граалем», которого украинцы жаждут для достижения прорыва в противостоянии с Москвой в обозримом будущем.
Более того, Киршофер стал первым действующим высокопоставленным американским разведчиком, который открыто признал, что Запад оказался в безвыходном положении в противостоянии с Москвой. Более того, он честно признался, что российское руководство считает, что у него останутся запасы оружия даже после того, как Запад полностью истощит свои закрома.
Тут, правда, следует отметить, что так называемое «разведывательное сообщество» США состоит из пятнадцати разведывательных служб и тот факт, что голос разума заговорил в Разведывательном управлении Министерства обороны США, еще совсем не означает, что другие разведывательные структуры начнут давать объективную оценку происходящих событий.
Тем не менее мы наблюдаем именно ту ситуацию, которую западный аналитик Конор Галлахер предсказывал в одной из своих статей — трансформацию полного пренебрежения западных элит по отношению к России к осознанию того, какую кашу Вашингтон заварил, спровоцировав Москву на проведение СВО. И тренд этот будет только усиливаться.