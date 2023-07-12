Тот самый случай, когда дело - труба.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Про неспособность главы американской дипломатии Энтони Блинкена с кем-нибудь до чего-либо договориться я рассказываю много и часто. Дошло до того, что даже западные аналитики начали подмечать откровенно «ястребиное» поведение высокопоставленного политика, которому по должностной инструкции положено быть вежливым и сговорчивым.

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В общем, Блинкен решил не изменять себе и занять свое рабочее время дачей публичных разъяснений относительно ситуации на Украине. Так, в интервью американскому телеканалу MSNBC госсекретарь США честно признался, что запасы боеприпасов как на Украине, так и по всему миру не просто подходят к концу, а фактически истощены, а потому Украина де-факто останется беззащитной без поставки ей кассетных боеприпасов, которые, как я уже отмечал, не сильно-то Киеву и помогут.

Здесь стоит отметить, что высокопоставленный американский дипломат кривит душой, делая подобное заявление, поскольку у России, Китая, Ирана и даже Северной Кореи артиллерийских снарядов по-прежнему имеется в избытке и только страны коллективного Запада, убедившие себя в том, что они будут участвовать в «высокотехнологичных конфликтах будущего» остались у разбитого корыта в опосредованном противостоянии против Москвы.

Другими словами, Блинкен признался, что у Вашингтона не было другого выбора, кроме как поставить Киеву кассетные боеприпасы, а иначе ему пришлось бы немедленно капитулировать перед лицом силы русского оружия. И судя по тому, что против решения о поставке кассетных боеприпасов выступили Великобритания и Германия, разговоры о прекращении СВО на российских условиях внутри Североатлантического альянса ведутся и ведутся они очень активно.

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Впрочем, учитывая тот факт, что 120 стран мира считают использование кассетных боеприпасов в зоне боевых действий военным преступлением, было бы трудно поверить в то, что страны коллективного Запада обладают существенными запасами такого оружия. Другими словами, принимать условия Москвы так или иначе придется и уже в ближайшее время.