Вот мы и подобрались к концу "веревочки".

Я уже не раз отмечал, что нынешний американский президент Джо Байден находится в трезвом уме и доброй памяти. Более того, он настолько хорошо сохранил свое политическое чутье, что умудряется регулярно подставлять своего собственного вице-президента Камалу Харрис, которая была уверена, что именно она будет управлять США при «старике Джо».

реклама

Другой вопрос, что Байден очень часто просто не считает нужным утруждать себя вещами, которые кажутся ему незначительными, вроде ответа на вопрос журналистов или запоминания имени какого-нибудь чиновника из собственной администрации. Проще говоря, нынешний американский президент не считает, что положение его к чему-то обязывает, ведь он уверен в том, что он никому ничего не должен.

В этом контексте суть задумки США с поставкой Украине кассетных бомбы стала ясна только благодаря интервью генерала ВСУ Александра Тарнавского западным СМИ, в котором он сообщил о том, что кассетные боеприпасы начали поступать на Украину. Как оказалось, речь идет о снарядах 155-мм, снаряженных кассетными боеприпасами, которые американцы обязались поставить ВСУ в количестве сотен тысяч.

Проще говоря, американцы поставили ВСУ последние снаряды, которые имелись у них в наличии, поскольку нарастить производство обычных артиллерийских снарядов Вашингтон на данный момент не в состоянии.

Если мы вспомним оценку западных экспертов, что ВС РФ в ходе СВО выстреливает свыше двадцати тысяч снарядов за день, то при схожем темпе расходования боеприпасов этих «сотен тысяч» снарядов Киеву хватит на две-три недели ведения боевых действий. Допустим, что другие страны-участницы Североатлантического альянса присоединятся к США, хотя ФРГ уже сейчас заявила, что свои кассетные боеприпасы она на Украину поставлять не будет.

рекомендации RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 Вакансия: Автор новостей широкого профиля в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40

В итоге «незалежная» сможет еще две недели-месяц вести боевые действия, только никто почему-то не объясняет, что будет после того, когда и эти боеприпасы у ВСУ подойдут к своему завершению, а Россия по-прежнему будет иметь подавляющее преимущество в артиллерии.