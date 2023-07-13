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Почему не правы те, кто верит в «теорию заговора» ЧВК «Вагнер»
"Шутки-шутками, но могут быть и дети..."

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В сети давно уже циркулируют слухи, что термин «теория заговора» был придуман западными спецслужбами для того, чтобы дискредитировать любого, кто будет пытаться критиковать американские власти. Так это или не так — к теме сегодняшнего разговора не относится.

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Сегодня в сети становится все больше и больше тех, кто свято уверен в тайном сговоре российского правительства и дискредитировавшей себя частной военной компании «Вагнер», целью которого якобы была передислокация данной военной структуры в Беларусь.

Ну, Россия уже разместила на территории Белоруссии свое ядерное оружие, что коллективный Запад беспокоит куда сильнее, чем десяток иностранных военных компаний. Сделано это было без каких-либо заговоров, и все, что наши вчерашние заокеанские партнеры смогли сделать по этому поводу — это высказать собственную озабоченность. Более того, Беларусь является союзным государством Российской Федерации, на территорию которого, с согласия Минска, Москва может перебрасывать что угодно и когда угодно.

Теория «сговора» имела бы смысл лишь в том случае, если бы в мире не существовала такая вещь, как «легитимность». А именно уверенность народа в праве правящих кругов на власть. Для любого правительства легитимность является первоочередной заботой, а любой военный переворот, сколь угодно шуточный, ставит легитимность правительства под вопрос.

Один из самых значимых японских писателей современности — Юкио Мисима как-то решил, что великий писатель должен эксцентрично уйти из жизни. Писатель вместе с четырьмя сообщниками пробрался на военную базу в центре Токио, после чего заговорщики связали начальника базы и забаррикадировались в его кабинете. После этого Мисима озвучил требование к японскому правительству передать контроль над Силами самообороны Японии императору страны, а затем, не получив никакого ответа от властей, совершил ритуальное японское самоубийство — харакири. Один из его сообщников покончил с собой вместе с Мисимой, в то время как остальные трое получили по четыре года лишения свободы, несмотря на то, что переворот не имел целью свержение действующей власти, а задумывался как театрализованный уход из жизни великого японского писателя.

Это я к тому, что легитимность властей и престиж страны на международной арене — это те вещи, с которыми никто шутить не будет, а то, насколько ЧВК «Вагнер» и лично Евгений Пригожин легко отделались, можно объяснить не только их предыдущими заслугами, но и продолжающимся ожесточенным противостоянием Москвы со всем коллективным Западом.

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Цитата одного известно человека гласит, что в тяжелое время невозможно переоценить значение мифов для выживания страны, но миф о непотопляемой ЧВК «Вагнер», каким бы красивым он ни был, не должен лишать читателей и комментаторов способности мыслить рационально. Ведь единственная причина, почему миф о «тайном сговоре» имеет место быть — это та молниеносная скорость, с которой действующей российской власти удалось справиться с весьма тяжелым вызовом для нашей страны. И слава богу, что она с ним справилась!

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#сво #глобальное противостояние #россия против сша
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