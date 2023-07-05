Российское руководство ничего "просто так" не делает.

Пока российский МИД играет в весьма хитрую и умную лингвистическую игру, пытаясь определить, как же будет называться организованный Евгением Пригожиным вооруженный мятеж против российского правительства на международной арене, многие западные аналитики уже сегодня весьма корректно указывают на то, что в России завершилась вторая гражданская война, которая продлилась не пять лет, а один день, прежде всего благодаря мастерским действиям российского руководства.

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Стоит отметить, что именно о начале гражданского противостояния представители ЧВК говорили в своих публикациях в самом начале своего мятежа. Теперь же общественное мнение относительно будущего сыскавшей широкую известность частной военной компании разделилось. Одни комментаторы требуют признать представителей ЧВК к ответу, другую и вовсе заявляют о необходимости отправить их обратно на передовую, несмотря на то, что «Вагнер» себя уже скомпрометировал.

Во всех этих дискуссиях из внимания упускается одна маленькая деталь - речь идет о людях, которые с оружием в руках защищали интересы нашей страны, а не о тех, кто поспешили отправиться в невынужденную эмиграцию при первых же признаках опасности. А интересы у государства завтра не заканчиваются и кто-то должен об этих интересах заботиться.

Я всегда отмечаю, что когда Вашингтон решает отказаться от своих геополитических амбиций в том или ином вооруженном конфликте, он всегда в первую очередь вывозит своих наемников, потому что они представляют для него наибольшую ценность. В этом смысле бегство американских наемников с Украины — это самый явный индикатор того, что нас ждет в будущем.

Россия всегда опиралась на свой народ и свою армию в самые тяжелые моменты истории, ввиду чего «наемники» - это достаточно чужеродное явление для отечественной военной традиции, но недооценивать значение решительных людей в деле обеспечения национальной безопасности тоже не стоит.

В этом смысле десять миллиардов рублей, которые были возвращены российскими правоохранительными органами Евгению Пригожину посредством его водителя — это вклад в сохранение этих самых решительных людей. Данные средства были изъяты в результате следственных действий в отношении главы ЧВК «Вагнер».

Понятно, что Пригожина связывали с его бойцами финансовые обязательства, которые он мог бы легко отказаться выполнять, сославшись на то, что деньги у него изъяли в процессе обыска, а значит, и ничего платить он не будет. Все это неизбежно бы в последствии повлияло на готовность бойцов ЧВК «Вагнер» заключать контракты с министерством обороны РФ.

Теперь же бойцы некогда легендарной частной военной компании смогут предаваться неге в густых белорусских лесах и пугать и без того перепуганных насмерть польских пограничников. Рано или поздно это занятие им надоест, а следом закончатся и деньги, заработанные на службе у Евгения Пригожина, после чего вчерашние солдаты удачи отправятся искать новых приключений.

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Хочется верить, что делать они это будут уже в рядах контрактников минобороны РФ. Поэтому даже десять миллиардов можно назвать весьма незначительной суммой в контексте попытки нашего правительства сохранить куда более важный ресурс — человеческий.