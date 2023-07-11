Ну прямо спать не могут без угрюмых предсказаний...

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Ни для кого не секрет, что Россия является одним из ключевых игроков на рынке вооружений, который обладает передовыми разработками на земле, в воде и воздухе. Это не значит, что потенциальные покупатели будут автоматически отдавать предпочтение российскому оружию, ведь при закупке оружейных систем на высшем уровне во внимание принимаются самые разные соображения, включая политические, да и цена оружия играет далеко не последнюю роль.

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Тем не менее ни одна страна мира, которая рассчитывает проводить независимую внешнюю политику, не может сегодня себе позволить портить отношения с Москвой, поскольку сравнимых по важности игроков оружейного рынка в мире можно пересчитать по пальцам одной руки.

В этом контексте недавняя «аналитическая публикация» авторитетного западного издания Defense News, заявляющая о скором перехвате Китаем российской доли международного оружейного рынка, выглядит, прямо скажем, нелепо.

Понятно, что растерянность стран Запада из-за ситуации на Украине сегодня стало заметно даже невооруженным взглядом, однако статьи в западных СМИ о том, что Иран подоврет нефтяной консенсус стран OPEC+, либо же Китай как-то наступит Москве на «больную мозоль» уже попахивают отчаянием.

Неужели кто-то и правда думает, что представители российского руководства будут за утренним кофе почитывать Defense News, а если бы и так, то их должны были бы перепугать нелепые небылицы?

Издание заявляет, что Россия уже соврала сроки поставок оружия в Камерун и Индию, а также занялась выкупом собственных оружейных систем у союзников для применения в ходе СВО. Ну, можно с уверенностью заявить, что на отношения с Нью-Дели и Яунде эта небольшая деталь никак не повлияет, а что касается закупок, то не это ли свидетельство чрезвычайно высокого качества российских оружейных систем?

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Стоит отметить, что страны Запада продемонстрировали в ходе СВО свою полную беспомощность против силы российского оружия, а потому заказы на новые поставки сразу после окончания СВО посыплются на российский ВПК как из рога изобилия. А что касается Китая, так не сами ли американцы планировали устроить «маленькую победоносную войну» против КНР на Тайване? В общем, не пишется что-то в последнее время западным акулам пера, что не удивительно, учитывая неспособность коллективного Запада подчинить Россию своей воле.