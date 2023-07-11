Все они никак "пьяных валенков" победить не могут...

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Несмотря на мое пристрастие ко всем видам огнестрельного оружия, я никогда не занимался охотой. Тем не менее от своих друзей-охотников я знаю о моральном обязательстве каждого зверобоя добивать подранков. Это я к тому, что даже те, кто выбрал своим хобби убийство живых существ, имеют весьма развитые представления о гуманности.

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В этом контексте можно было бы бесконечно долго иронизировать на тему нескончаемых обещаний Киева «начать решающее контрнаступление», которые закончились абсолютно ничем, если бы в ходе так называемого «контрнаступления» не гибли живые люди.

Однако отсутствие даже намека на какой-то гуманизм как в действиях Киева, так и в действиях так называемых стран коллективного Запада, которые Украину поддерживают, наводит на нехорошие мысли. Внимательный наблюдатель отметит, что политики в Вашингтоне считают украинцев русскими, а потому большие потери ВСУ никого там не смущают.

Но при этом нельзя не признавать, что в ходе СВО украинцы продемонстрировали боевые качества, которыми не обладают ни регулярные американские войска, ни войска союзников Вашингтона, а потому слепой упрямости заокеанских благодетелей Киева должно быть лучшее объяснение.

И западный аналитик Конор Галлахер на страницах альтернативного издания Naked Capitalism его все-таки нашел. Галлахер сравнил дневниковые записи короля нацистской пропаганды Йозефа Геббельса и официальные выступления Адольфа Гитлера с заголовками западных СМИ в самом начале СВО.

До вторжения в Россию Гилтер и Геббельс были уверены в легкой победе над Советским Союзом, и хотя спустя несколько недель после начала операции «Барбаросса» король нацистской пропаганды в своих дневниках отметил провал коварных планов Третьего рейха, до Гитлера, судя по его речам, вся тяжесть положения дошла лишь к 1942 году.

А вот некоторые заголовки в западных СМИ периода с весны по осень 2022 года, с которыми Галлахер предлагает нам ознакомиться: «Приготовьтесь к исчезновению России» (The Hill), «Взгляд изнутри на крушение российской армии на Украине» (The Spectator), «Путинская империя разваливается точно так же, как и её советская предшественница» (Atlantic Council), «Начало коллапса: Путин столкнулся с неизбежным проигрышем, поскольку его войска бегут» (Washington Examiner).

Галлахер отмечает, что выдуманная «отсталость» России вкупе с её преувеличенной агрессивностью объединяют нацистскую пропаганду с освещением западных СМИ. Впрочем, не стоит считать, что западные журналисты помешались; они лишь отражают тот уровень мышления, который сегодня царит в западных коридорах власти.

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Так, всемирно известный журналист Сеймур Херш, который за короткое время приобрел известность и в нашей стране благодаря своим откровениям о судьбе «Северных потоков», недавно отметил, что между оценкой ситуации на Украине представителями западного экспертного сообщества и сообщениями западных СМИ, которые вторят заявлениям Блинкена и других Вашингтонских «ястребов», лежит самая настоящая пропасть. Впрочем, если до Гитлера в конечном итоге дошло, в какую передрягу он втравил свою страну, то и до американского «дедушки» рано или поздно это тоже дойдет.