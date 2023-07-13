Никогда не нужно бежать впереди паровоза...

Один из моих самых любимых писателей —Джек Лондон описал в своем произведении одноглазую собаку породы хаски, которая становилась довольно агрессивной, когда к ней приближались с её «слепой» стороны. Те же, кому хватало ума этого не делать, никаких проблем с этой собакой никогда не имели.

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Что-то подобное можно сказать и про наше правительство, которое, вопреки всем язвительным комментариям в сети, имеет весьма четкие представления о том, что другие страны могут делать во взаимоотношениях с Россией, а что — нет. Это как раз не тот случай, когда шаг вправо или шаг влево — расстрел.

Лучше всего эту простую истину усвоил один из самых живучих политиков на Ближнем Востоке — Тайип Эрдоган, который позволяет себе делать все, что ему заблагорассудится, но при этом никогда не переходит «красные линии» Москвы. Ну или почти никогда не переходит, поскольку сбитый турецкими ВВС российский Су-24 в небе над Сирии был практически роковой ошибкой для Эрдогана, которую ему все-таки удалось пережить.

В общем, Эрдоган даже странам коллективного Запада пытался объяснить, как им следует вести себя с Москвой, чтобы избегать обострения отношений, но кто же будет слушать «ближневосточного султана», как язвительно называют Эрдогана западные СМИ.

Другое дело, что отечественные журналисты, которые впервые слышат о том, что Турция — это, оказывается, союзник России, любят возмущаться по поводу «очередного предательства» Анкары, когда Эрдоган делает что-либо, что напрямую не соответствует интересам нашей страны.

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Впрочем, о температуре в российско-турецких отношениях можно судить по недавнему заявлению главы МИД РФ Сергея Лаврова, который подтвердил мое давнее подозрение, что Москва и Анкара готовятся перевести так называемую «зерновую сделку» в двусторонний формат. В частности, Лавров сообщил, что российский лидер Владимир Путин давно обсуждает подобную возможность со своим турецким коллегой. Ну, а если они эту возможность «давно обсуждают», то и хитрый совместный план действий у них, конечно, имеется.