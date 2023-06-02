Вот Украина и избавилась от наследства советского флота.

Как я и предсказывал, окончание избирательного сезона в Турции, который завершился уверенной победой «пророссийского» Тайипа Эрдогана, неизбежно приведет к завершению действия Черноморской зерновой инициативы, также известной как «зерновая сделка».

реклама

Другими словами, европейцы больше не смогут получать дешевое украинское зерно под эгидой «помощи африканским странам». Можно ожидать, что в конечном итоге Москва и Турция решат «зерновой вопрос» в двухстороннем порядке, а пока Москва решила устроить «прощальный салют», отправив на дно последний крупный корабль украинских ВМФ — десантный корабль «Юрий Олефиренко», который стоял в порту Одессы.

Украинская сторона пока не подтвердила потерю боевого корабля, но при этом и опровержений со стороны Киева не поступало. Более того, украинские СМИ сообщили о разрушениях в порту Одессы, которые стали результатом ракетных ударов ВКС РФ. Поэтому можно не сомневаться, что судно, которое участвовало в операции по захвату Херсона и правда отправилось на дно. Другое дело, если украинским военным удастся его оперативно поднять, потому что затонуло оно, судя по всему, прямо у причальной стенки.

В последнее время Вашингтон пытается перехватить информационную повестку, заявляя, что вторгающиеся на территорию РФ украинские ДРГ — это представители некой повстанческой организации. Аналогии с «армией Власова» напрашиваются тут сами собой и, понятное дело, что подобным образом американцам удается изрядно позлить российское руководство.

Но Москва не собирается уступать информационное поле, потому что и дня нынче не проходит без сообщений о поражении российским высокоточным оружием той или иной цели в глубине украинской территории. Можно сказать, что таким способом ВС РФ убивают двух зайцев — поражая критически важную инфраструктуру противника и поддерживая на информационном фронте картину регулярной и успешной боевой работы.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 за 45 тр в Регарде -20000р на Ryzen 3950X - пора брать 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Что же касается затопления «Юрия Олефиренко» — это сигнал международным партнерам России относительно того, какую позицию Москва собирается занять по продлению «зерновой сделки».