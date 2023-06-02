Как я и предсказывал, окончание избирательного сезона в Турции, который завершился уверенной победой «пророссийского» Тайипа Эрдогана, неизбежно приведет к завершению действия Черноморской зерновой инициативы, также известной как «зерновая сделка».
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Другими словами, европейцы больше не смогут получать дешевое украинское зерно под эгидой «помощи африканским странам». Можно ожидать, что в конечном итоге Москва и Турция решат «зерновой вопрос» в двухстороннем порядке, а пока Москва решила устроить «прощальный салют», отправив на дно последний крупный корабль украинских ВМФ — десантный корабль «Юрий Олефиренко», который стоял в порту Одессы.
Украинская сторона пока не подтвердила потерю боевого корабля, но при этом и опровержений со стороны Киева не поступало. Более того, украинские СМИ сообщили о разрушениях в порту Одессы, которые стали результатом ракетных ударов ВКС РФ. Поэтому можно не сомневаться, что судно, которое участвовало в операции по захвату Херсона и правда отправилось на дно. Другое дело, если украинским военным удастся его оперативно поднять, потому что затонуло оно, судя по всему, прямо у причальной стенки.
В последнее время Вашингтон пытается перехватить информационную повестку, заявляя, что вторгающиеся на территорию РФ украинские ДРГ — это представители некой повстанческой организации. Аналогии с «армией Власова» напрашиваются тут сами собой и, понятное дело, что подобным образом американцам удается изрядно позлить российское руководство.
Но Москва не собирается уступать информационное поле, потому что и дня нынче не проходит без сообщений о поражении российским высокоточным оружием той или иной цели в глубине украинской территории. Можно сказать, что таким способом ВС РФ убивают двух зайцев — поражая критически важную инфраструктуру противника и поддерживая на информационном фронте картину регулярной и успешной боевой работы.
Что же касается затопления «Юрия Олефиренко» — это сигнал международным партнерам России относительно того, какую позицию Москва собирается занять по продлению «зерновой сделки».