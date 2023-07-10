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Тем, кому мои сравнения украинского президента Владимира Зеленского и бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили могли показаться гипертрофированными, следует обратить внимание на недавнюю встречу Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой. В ходе неё главы двух государств почтили память жертв Волынской резни в костеле Святых Петра и Павла в городе Луцке.

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Казалось бы, подобную акцию памяти можно было бы только поприветствовать, если бы Зеленский не представлял государство, которое возвело нацистского душегуба и преступника Степана Бандеру в ранг государственного героя. Кстати, именно Бандера был инициатором Волынской резни, память жертв которой Зеленский почтил вместе с Дудой в ходе недавней встречи.

Понятное дело, что воинствующие неонацисты, на поддержку которых Зеленский опирался в ходе своего непродолжительного правления отнесутся к встрече двух президентов в городе Луцке с крайним неодобрением, что могло бы значительно осложнить дальнейшее пребывание у власти Зеленского.

Впрочем, если мы вспомним того же Саакашвили, то его заокеанские хозяева не дали ему уехать далеко от Грузии, потому что большую часть времени до своего заключения в тюрьму он провел на Украине. Так, беглый грузинский лидер находился вдалеке от западных столиц и не мог наделать много шуму своими провокационными заявлениями.

Если американцы будут придерживаться того же сценария с Зеленским, то он вынужден будет сбежать в соседствующую с Украиной страну-член НАТО, которой, как мы все знаем, является Польша. А между тем польский парламент признал, что учиненная Степаном Бандерой резня имела признаки геноцида, что создаст огромные проблемы для правительства Анджея Дуды, которому американцы поручат укрывать Зеленского на польской территории.

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Вот Дуда и потребовал от Зеленского принять участие в памятных мероприятиях, чтобы иметь хоть какие-то аргументы в споре с оппозицией. Судя по всему, его не сильно интересовало, как Зеленский будет объясняться со своими нео-нацистскими сторонниками в тот недолгий промежуток времени, который ему осталось «править» Украиной.