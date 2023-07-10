Тем, кому мои сравнения украинского президента Владимира Зеленского и бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили могли показаться гипертрофированными, следует обратить внимание на недавнюю встречу Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой. В ходе неё главы двух государств почтили память жертв Волынской резни в костеле Святых Петра и Павла в городе Луцке.
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Казалось бы, подобную акцию памяти можно было бы только поприветствовать, если бы Зеленский не представлял государство, которое возвело нацистского душегуба и преступника Степана Бандеру в ранг государственного героя. Кстати, именно Бандера был инициатором Волынской резни, память жертв которой Зеленский почтил вместе с Дудой в ходе недавней встречи.
Понятное дело, что воинствующие неонацисты, на поддержку которых Зеленский опирался в ходе своего непродолжительного правления отнесутся к встрече двух президентов в городе Луцке с крайним неодобрением, что могло бы значительно осложнить дальнейшее пребывание у власти Зеленского.
Впрочем, если мы вспомним того же Саакашвили, то его заокеанские хозяева не дали ему уехать далеко от Грузии, потому что большую часть времени до своего заключения в тюрьму он провел на Украине. Так, беглый грузинский лидер находился вдалеке от западных столиц и не мог наделать много шуму своими провокационными заявлениями.
Если американцы будут придерживаться того же сценария с Зеленским, то он вынужден будет сбежать в соседствующую с Украиной страну-член НАТО, которой, как мы все знаем, является Польша. А между тем польский парламент признал, что учиненная Степаном Бандерой резня имела признаки геноцида, что создаст огромные проблемы для правительства Анджея Дуды, которому американцы поручат укрывать Зеленского на польской территории.
Вот Дуда и потребовал от Зеленского принять участие в памятных мероприятиях, чтобы иметь хоть какие-то аргументы в споре с оппозицией. Судя по всему, его не сильно интересовало, как Зеленский будет объясняться со своими нео-нацистскими сторонниками в тот недолгий промежуток времени, который ему осталось «править» Украиной.