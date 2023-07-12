Изучая заметки западных СМИ о только что завершившемся саммите Североатлантического альянса в литовской столице, невольно умиляешься красочным описаниям того, как «жовтоблокитные» флаги буквально усыпали Вильнюс. Особо ретивые акулы пера уделили в своих статьях внимание подробным описаниям антироссийских плакатов, с которыми литовцы вышли на улицы. Такое ощущение, что на Западе кто-то проводит конкурс сочинений на тему о том, «как я провел время на саммите НАТО».
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Хотя, а что еще делать западным журналистам, когда все решения членов Североатлантического альянса были приняты за закрытыми дверями? Более того, решения последнего саммита НАТО касались выяснения внутренних взаимоотношений между странами коллективного Запада, в то время как Украине согласились предоставить лишь «расплывчатые заверения» о том, что когда-нибудь она все-таки попадает в Североатлантический альянс.
Говоря о западных заверениях, хочется вспомнить, как летом 2021 года американский президент Джо Байден заверил общественность, что вывод американских войск из Афганистана не превратится в хаотичное бегство, подобное тому, которое произошло в Сайгоне в годы Вьетнамской войны. Но спустя всего месяц весь мир наблюдал именно то, что по мнению американского президента никак не могло произойти.
В общем, грош — это слишком большая цена для заверений «последнего гегемона», который считает, что он является полным хозяином своего слова. Единственное заметное событие, произошедшее вокруг Украины в последние месяцы, стало фактическое признание стран Запада, что они не могут наладить производство 155-миллиметровых снарядов в сколько-нибудь товарных количествах, из-за чего Киеву были поставлены кассетные боеприпасы как «равноценная замена» артиллерийским снарядам.
Только вот если артиллерия у ВСУ еще осталась, то с авиацией наблюдаются серьезные проблемы на фоне тотального господства в воздухе ВКС РФ, впрочем, в самом деле, ну не гнить же кассетным боеприпасам на американских складах без дела. В общем, желание Зеленского «подстелить себе соломку» на фоне подобной «поддержки» хорошо объяснимо.