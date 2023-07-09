Я никогда не понимал пристрастие западных журналистов к спортивным сравнениям и аллюзиям по поводу и без, но иногда даже самое избитое клише, когда оно применяется к месту, дает потрясающие по своей образности результаты.
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Так, грядущий саммит НАТО в Вильнюсе многие западные аналитики сравнивают со скандалом в раздевалке спортивной команды. Ведь всем же хорошо понятно, что меньше всего стран-членов Североатлантического альянса интересует судьба Украины, не говоря уже о разговорах про её «возможное членство» в этой организации. Ведь самим фактом начала СВО Россия лишила Киев надежды на вступление в эту организацию, потому что принятие Украины в НАТО теперь равносильно началу Третьей мировой войны, а в такую передрягу Запад точно ввязываться не намерен.
Вопрос на повестке дня для саммита в Вильнюсе куда более серьезный: сегодня Москва успешно противостоит не только всей мощи западного оружия, но и его колоссальному финансовому давлению. Глядя на это, нарождающиеся центры силы многополярного мира теряют всякое желание слушаться команд «последнего гегемона». В общем, кризис западноцентричной модели построения мира здесь налицо.
Тут-то мы и подходим к предложенной западными журналистами аналогии, которая гласит, что в раздевалке постоянно выигрывающей команды не бывает конфликтов, в то время как столкнувшиеся с черной полосой неудач спортсмены будут бесконечно выяснять отношения между собой.
В конечном итоге все заканчивается увольнением главного тренера, поскольку взять и уволить всю команды никто себе позволить не может. И вот тут-то у меня начинаются серьезные разночтения с западными акулами пера.
По их мнению, «главным тренером» является Эмманюэль Макрон, который, кстати сказать, никакого отношения к свержению законно избранного президента Украины Виктора Януковича не имеет. Хотя попытка превратить французского президента в «козла отпущения» хорошо понятна, ведь он уже сделал попытку переметнуться на сторону России и стран БРИКС, а ситуация с беспорядками и вовсе сложилась аховая.
Нет, «тренером» в данном сравнении является не Макрон и даже не Джо Байден, а Соединенные Штаты Америки, которые втянули коллективный Запад в опосредованное противостояние с Москвой, а теперь они не могут найти из этой ситуации выхода. В этом смысле саммит в Вильнюсе будет целиком и полностью посвящен поиску виноватых, хотя после него мы, скорей всего, снова услышим дежурные фразы про «непоколебимую решимость» Североатлантического альянса показать Москве, где же на самом деле раки зимуют. Ну что тут сказать, видели мы эту «решимость»...