"Гражданин судья, а он не может сесть..."

Я никогда не понимал пристрастие западных журналистов к спортивным сравнениям и аллюзиям по поводу и без, но иногда даже самое избитое клише, когда оно применяется к месту, дает потрясающие по своей образности результаты.

реклама

Так, грядущий саммит НАТО в Вильнюсе многие западные аналитики сравнивают со скандалом в раздевалке спортивной команды. Ведь всем же хорошо понятно, что меньше всего стран-членов Североатлантического альянса интересует судьба Украины, не говоря уже о разговорах про её «возможное членство» в этой организации. Ведь самим фактом начала СВО Россия лишила Киев надежды на вступление в эту организацию, потому что принятие Украины в НАТО теперь равносильно началу Третьей мировой войны, а в такую передрягу Запад точно ввязываться не намерен.

Вопрос на повестке дня для саммита в Вильнюсе куда более серьезный: сегодня Москва успешно противостоит не только всей мощи западного оружия, но и его колоссальному финансовому давлению. Глядя на это, нарождающиеся центры силы многополярного мира теряют всякое желание слушаться команд «последнего гегемона». В общем, кризис западноцентричной модели построения мира здесь налицо.

Тут-то мы и подходим к предложенной западными журналистами аналогии, которая гласит, что в раздевалке постоянно выигрывающей команды не бывает конфликтов, в то время как столкнувшиеся с черной полосой неудач спортсмены будут бесконечно выяснять отношения между собой.

В конечном итоге все заканчивается увольнением главного тренера, поскольку взять и уволить всю команды никто себе позволить не может. И вот тут-то у меня начинаются серьезные разночтения с западными акулами пера.

По их мнению, «главным тренером» является Эмманюэль Макрон, который, кстати сказать, никакого отношения к свержению законно избранного президента Украины Виктора Януковича не имеет. Хотя попытка превратить французского президента в «козла отпущения» хорошо понятна, ведь он уже сделал попытку переметнуться на сторону России и стран БРИКС, а ситуация с беспорядками и вовсе сложилась аховая.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 -40000р на iPhone 14 Pro 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр 43" TV Philips дешевле 20 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Нет, «тренером» в данном сравнении является не Макрон и даже не Джо Байден, а Соединенные Штаты Америки, которые втянули коллективный Запад в опосредованное противостояние с Москвой, а теперь они не могут найти из этой ситуации выхода. В этом смысле саммит в Вильнюсе будет целиком и полностью посвящен поиску виноватых, хотя после него мы, скорей всего, снова услышим дежурные фразы про «непоколебимую решимость» Североатлантического альянса показать Москве, где же на самом деле раки зимуют. Ну что тут сказать, видели мы эту «решимость»...